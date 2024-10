Formel-1-Kommission: Rookie-Sprint in Abu Dhabi für 2024 vom Tisch

Während es zuletzt danach aussah, dass die Formel 1 bereits in diesem Jahr nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi an gleicher Stelle ein Sprintrennen eigenes für Rookies veranstalten könnte, wurden diese Pläne nun doch erst einmal auf Eis gelegt.

Das ist das Ergebnis eines Treffens der Formel-1-Kommission am Mittwoch in den Racing-Bulls-Büros in Faenza. In einem offiziellen Statement der Kommission heißt es zum Konzept für ein Rookie-Rennen wörtlich:

"Obwohl das Konzept auf breite Zustimmung stieß, wurde beschlossen, dass die Veranstaltung aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht im Jahr 2024 stattfinden wird. Die Diskussionen werden fortgesetzt, um ein mögliches Konzept und einen Plan für 2025 zu formulieren."

Der zweite große Punkt auf der Tagesordnung drehte sich um die neuen Regeln für die Saison 2026. So heißt es unter anderem, dass "eine Reihe von Änderungen am Technischen Reglement 2026 in den Bereichen Leistung, Aerodynamik und Sicherheit in die neueste Fassung des Reglements aufgenommen" wurde.

"Diese beinhalten eine Erhöhung der erwarteten aerodynamischen Leistung der Autos, nachdem die Teams und die FIA in den letzten Monaten intensiv zusammengearbeitet haben", teilt man mit.

Auch das Sportliche Reglement sei "signifikant" überarbeitet worden, "um die Struktur zu vereinfachen." Außerdem wurde beschlossen, im Winter vor der Saison 2026 insgesamt neun Testtage (dreimal drei) abzuhalten, "um den Herausforderungen des neuen Power-Unit-Reglements gerecht zu werden."

Im Hinblick auf das Finanzielle Reglement für 2026 heißt es schließlich noch, dass dieses "eine Weiterentwicklung des derzeitigen Regelwerks darstellen" werde, um "ein wettbewerbsfähiges Gleichgewicht zwischen sportlicher Fairness und finanzieller Nachhaltigkeit zu schaffen."

All diese Änderungen müssen noch vom Motorsport-Weltrat (WMSC) ratifiziert werden. Dieser trifft sich das nächste Mal in rund zwei Wochen (17. Oktober).