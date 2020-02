Formel-1-Launches 2020: Datum und Zeitplan zur Präsentation des McLaren

Wir befinden uns mitten in den Launches für die Formel-1-Fahrzeuge 2020. Teams wie Ferrari, Red Bull oder Haas haben bereits den Anfang gemacht. Am Donnerstag ist nun McLaren am Zug, die in der heimischen Fabrik von Woking den neuen MCL35 präsentieren wollen, mit dem man die Saison 2020 angehen möchte. Hier erfährst du alle Informationen, die du zum Launch wissen musst.

Team: McLaren

Datum: 13. Februar 2020, 14:30 Uhr

Ort: Woking, Großbritannien

Auto: McLaren MCL35

Fahrer: Carlos Sainz, Lando Norris

Motor: Renault R.E.20

Beginn Testfahrten: 19. Februar 2020 in Barcelona

Wir halten dich zudem in unserem Live-Ticker und mit detaillierten Artikeln den ganzen Tag über auf dem Laufenden. Dazu zählen neben dem klassischen Launch-Bericht auch etwaige Aussagen von Carlos Sainz, Lando Norris und Teamchef Andreas Seidl sowie eine eingehende Analyse des neuen McLaren.

Erste Bilder des neuen Fahrzeugs kannst du ebenfalls direkt nach Veröffentlichung auf Motorsport.com finden.

McLaren hatte den Präsentations-Termin auf kuriose Weise verkündet: Indem Lando Norris das Datum "aus Versehen" in einem Live-Video verriet.

Mit Bildmaterial von McLaren.