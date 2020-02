Formel-1-Launches 2020: Datum und Zeitplan zur Präsentation des Red Bull

Wir befinden uns mitten in den Launches für die Formel-1-Fahrzeuge 2020. Nach Haas und Ferrari stellt Red Bull am Mittwoch ebenfalls sein neues Fahrzeug vor - am gleichen Tag wie Renault. Die Bullen haben auf Twitter &Co. schon zahlreiche Stücke wie Helme oder Anzüge der Fahrer preisgegeben, am Mittwoch folgt der mit Spannung erwartete RB16. Hier erfährst du alle Informationen, die du zum Launch wissen musst.

Team: Red Bull

Datum: 12. Februar 2020

Ort: Silverstone, Großbritannien

Auto: Red Bull RB16

Fahrer: Max Verstappen, Alexander Albon

Motor: Honda RA620H

Beginn Testfahrten: 19. Februar 2020 in Barcelona

Wir halten dich zudem in unserem Live-Ticker und mit detaillierten Artikeln den ganzen Tag über auf dem Laufenden. Dazu zählen neben dem klassischen Launch-Bericht auch etwaige Aussagen von Max Verstappen, Alexander Albon und Teamchef Christian Horner sowie eine eingehende Analyse des neuen Red Bull.

Erste Bilder des neuen Fahrzeugs kannst du ebenfalls direkt nach Veröffentlichung auf Motorsport.com finden.

Red Bull wird am Mittwoch auch gleich die ersten Runden mit dem neuen Fahrzeug drehen. Der RB16 wird auf der Strecke von Silverstone einen Shakedown absolvieren.

Auch Renault zeigt an diesem Tag seinen neuen R.S.20 - oder zumindest Teile davon, wie man auf Twitter angekündigt hat. Ab 14 Uhr sind die Franzosen in Paris mit ihrer Saisoneröffnung aktiv, an der auch Daniel Ricciardo und Esteban Ocon teilnehmen. Einen Livestream wird es davon aber nicht geben.

