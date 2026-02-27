Formel-1-Legende geehrt: So heißt das erste Auto von Cadillac
Cadillac wird in der Formel-1-Saison 2026 mit dem MAC-26 an den Start gehen und ehrt dabei eine Legende des Sports, die beim Teamaufbau half: Mario Andretti
Der Cadillac MAC-26 ist nach Mario Andretti benannt
Die Katze ist aus dem Sack: Als letztes Formel-1-Team hat Cadillac am Freitag den Namen seines neuen Formel-1-Boliden enthüllt. Die Bezeichnung des ersten Autos als Rennstall in der Königsklasse ehrt dabei einen ehemaligen Formel-1-Weltmeister, der beim Aufbau des Teams eine große Rolle gespielt hat: Mario Andretti.
Der erste Cadillac-Bolide hört auf den Namen MAC-26. MAC steht dabei für die Abkürzung "Mario Andretti Cadillac", die 26 natürlich für die aktuelle Jahreszahl.
Andretti war einer der ursprünglichen Motoren hinter dem Projekt, das Team in die Formel 1 zu bringen, welches zuvor von seinem Sohn Michael geleitet wurde und eigentlich auch den Namen Andretti tragen sollte. Die Formel 1 lehnte ab, gab dem Projekt aber unter dem Namen Cadillac doch grünes Licht.
Die Familie Andretti hat sich seither zurückgezogen, Mario Andretti, Formel-1-Weltmeister von 1978, hat jedoch eine beratende Rolle im Rennstall eingenommen, der nun vom Mehrheitseigentümer Dan Towriss sowie Teamchef Graeme Lowdon angeführt wird.
Dennoch hat sich die Mannschaft stark von der amerikanischen Rennsport-Ikone inspirieren lassen, was nun dadurch verewigt wurde, dass man das allererste Formel-1-Auto nach Andretti benannt hat.
"Unser erstes Chassis MAC-26 zu nennen, spiegelt den Geist wider, den Mario in die Formel 1 getragen hat, und den Glauben, dass ein amerikanisches Team auf diese Bühne gehört", betont Towriss. "Seine Geschichte verkörpert den amerikanischen Traum und inspiriert uns jeden Tag bei der Art und Weise, wie wir dieses Team aufbauen."
Andretti selbst sagt, er fühle sich geehrt, seinen Namen mit der Ankunft eines neuen US-Teams in der Formel 1 verbunden zu sehen: "Der Rennsport war die Freude meines Lebens. Es ist das ultimative Kompliment, dass das Cadillac Formel-1-Team diese Jahre als bedeutsam und würdig ansieht, sie mit dieser Ehre festzuhalten", so der 85-Jährige.
"Ich schätze die Gelegenheit, die mir dies gibt, eine dauerhafte Verbindung zur Formel 1 zu haben, und bin allen aufrichtig dankbar, die meinen Anteil an der Rennsportgeschichte weiterhin anerkennen."
Cadillac wird 2026 mit Sergio Perez und Valtteri Bottas an den Start gehen. Die schwarz-weiße Lackierung des MAC-26 wurde bei einem Werbespot im Rahmen des Super Bowls vorgestellt.
