Formel 1 live für alle: Sky zeigt Imola und Budapest auf YouTube

Nachdem sich RTL zu Beginn des Jahres komplett aus der Formel-1-Übertragung zurückzog, war lange unklar, wo Rechteinhaber Sky die vertraglich vereinbarten vier Rennen im Free-TV zeigen wird. Jetzt steht fest: Zwei Grands Prix wird der Pay-TV-Sender auf YouTube frei zugänglich machen.

Dabei handelt es sich um den Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola (21. Mai) und den Grand Prix von Ungarn in Budapest (23. Juni). Das bestätigte Sky am Mittwoch.

Gezeigt werden die Rennen auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport sowie auf skysport.de und über die Sky Sport App, "um der Fanbegeisterung und einem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen", heißt es in der offiziellen Bekanntmachung.

"Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz", ergänzt Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland. Mit diesem zusätzlichen Angebot reagiere der Sender auf diese Veränderungen. "Wir sehen uns mit unserer Berichterstattung als Botschafter eines großartigen Sports und möchten unsere Begeisterung mit so vielen Fans wie möglich teilen!", so Classen weiter.

Seit 2021 ist Sky exklusiver Inhaber der Formel-1-Übertragungsrechte in Deutschland, allerdings mit der Verpflichtung, vier Rennen im Free-TV zu zeigen. Dafür arbeitete am 2021 und 2022 mit RTL zusammen, die als Sublizenznehmer fungierten.

Mit Beginn dieses Jahres endete die Zusammenarbeit. Als mögliche Nachfolger für RTL waren zunächst ARD/ZDF sowie ProSieben im Gespräch. Doch beide zeigten schließlich kein Interesse an einer Sublizenz, sodass Sky zumindest zwei der vertraglich festgelegten vier Rennen in Eigenregie frei empfangbar macht.

Wann und wo die restlichen zwei Grand-Prix-Rennen frei übertragen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Verpflichtung von mindestens vier Formel-1-Rennen im Free-TV gilt auch nur noch bis einschließlich 2024.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.