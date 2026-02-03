Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Formel-1-Management zieht um: Neues Hauptquartier mitten in London

Die Formel 1 plant den Umzug in ein neues Hauptquartier in London: Das Bürogebäude bietet 8.700 Quadratmeter Fläche und prominente Ausblicke

Markus Lüttgens Filip Cleeren
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Formel-1-Management zieht um: Neues Hauptquartier mitten in London

Dieses Bürogebäude wird die neue Heimat des Formel-1-Managements

Foto: Tellon Tellon

Das Management der Formel 1 (FOM) plant den Umzug in ein neues Hauptquartier in London. Anfang kommenden Jahres soll der kommerzielle Rechteinhaber der Rennserie eine neue Büroimmobilie im Londoner Stadtteil Westminster beziehen. Das Gebäude verfügt über eine Gesamtfläche von rund 8.700 Quadratmetern.

Zuletzt hatte die Formel 1 im Jahr 2017 ihre Büroräume verlegt. Nach der Übernahme durch Liberty Media zog die Organisation damals aus dem Gebäude an der Prince's Gate in das Objekt 2 St James's Market um, wo eine Fläche von knapp 2.000 Quadratmetern angemietet wurde.

Aufgrund des gewachsenen Mitarbeiterstamms wurden nun neue Räumlichkeiten gesucht. Das Management wird auf die andere Seite des St James's Parks wechseln und das Bürogebäude an der Adresse 40 Broadway beziehen. Dabei wird das gesamte neunstöckige Gebäude angemietet. Die Immobilie bietet überwiegend Büroflächen sowie Dachterrassen mit Blick auf den St James's Park, den Buckingham Palace und das britische Parlamentsgebäude.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali bezeichnete den Umzug als klares Bekenntnis zum Standort London und zum Vereinigten Königreich. "Wir freuen uns sehr, das Hauptquartier und unser großartiges Team, das die treibende Kraft hinter der globalen Entwicklung der Formel 1 ist, in diese hochmodernen Büroräume zu bringen", erklärte Domenicali. Zudem verwies er darauf, dass neun der elf Formel 1 Teams ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben.

Das Gebäude an der 40 Broadway war zuletzt vom Unternehmen Intu, einem Betreiber von Einkaufszentren, genutzt worden, das im Jahr 2020 Insolvenz anmeldete. In der Folge wurde die Immobilie vom Investmentunternehmen Tellon Capital übernommen, abgerissen und ein Neubau errichtet.

James Burchell, Mitgründer von Tellon Capital, zeigte sich zufrieden über den Abschluss des Mietvertrags. "Es macht uns stolz, die Formel 1 als Mieter für dieses außergewöhnliche, neu entwickelte Bürogebäude gewonnen zu haben", sagte Burchell. Die Entscheidung bestätige den spekulativen Bau des Objekts und unterstreiche die Bedeutung hochwertiger und umweltfreundlicher Büroflächen mit moderner Ausstattung für Unternehmen.

