Formel 1: Mehrere Sender kämpfen um deutsche TV-Rechte ab 2028

Gibt es ein Bieterverfahren um die Formel-1-TV-Rechte in Deutschland ab 2028? Darauf deutet Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hin. Er sagte kürzlich in einer Pressekonferenz: "Bei der neuen Ausschreibung für den deutschen Markt haben wir zum ersten Mal mehr als einen Interessenten für die Übertragungsrechte."

Einen Namen nannte Domenicali nicht. Deshalb kann nur spekuliert werden, welcher Sender zusätzlich um die Formel-1-Rechte im Rennen ist, die bis einschließlich 2027 noch von RTL und Sky gehalten werden.

Verschiedene Medien nennen Apple TV, das seit 2026 exklusiver TV-Partner der Formel 1 in den USA ist. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

RTL und Sky werden erstmals gemeinsam aktiv

RTL und Sky treten in den bevorstehenden Verhandlungen erstmals gemeinsam auf: Durch die Übernahme von Sky Deutschland gehört die Pay-TV-Plattform seit 2026 zur RTL-Gruppe.

Bereits vor dem offiziellen Zusammenschluss arbeiteten beide Unternehmen zusammen: RTL übertrug bereits in den vergangenen Jahren als Sublizenznehmer von Sky einzelne Formel-1-Rennen im Free-TV. Beide Sender übertragen beziehungsweise berichten seit den 1990er-Jahren nahezu durchgehend über die Formel 1.

Damit könnte es ab 2028 vorbei sein, falls der neue Interessent den Zuschlag erhält. Für Domenicali ist die Dynamik im deutschen TV-Markt so oder so ein Gewinn: Er wertet die Situation in erster Linie als "weiteres Zeichen, dass die Aufmerksamkeit für die Formel 1 in einem für uns sehr wichtigen Markt weiter zunimmt".

Deutschland in der Formel 1

Zwar ist Deutschland durch den Audi-Einstieg 2026 mit zwei Werksteams in der Formel 1 vertreten, doch mit Nico Hülkenberg fährt in der Saison 2026 nur ein deutscher Fahrer mit. Einen Grand Prix von Deutschland gibt es bereits seit 2019 nicht mehr.

2020 richtete der Nürburgring mit dem Eifel-Grand-Prix das bisher letzte Formel-1-Rennen auf deutschem Boden aus. Im Frühjahr 2026 fanden dort außerdem Testfahrten für Formel-1-Reifenlieferant Pirelli statt.