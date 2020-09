Formel 1 Monza 2020: Gasly gewinnt verrückten Italien-Kracher

Nach dem Schlafwagen-Fest von Belgien hielt die Formel 1 in Monza wieder einen echten Kracher bereit: Überholmanöver, Dramen, Unfälle, eine Rennunterbrechung, eine harte Strafe gegen Lewis Hamilton und ein echter Überraschungssieger. Pierre Gasly hat das Märchen von Sebastian Vettel 2008 wiederholt und für Toro-Rosso-Nachfolger AlphaTauri gewonnen!

Der Franzose profitierte von einer Rotphase und einer Strafe gegen den führenden Lewis Hamilton, die die zweite Rennhälfte zu einem völlig verrückten Bild geführt haben. Zweiter wurde McLaren-Pilot Carlos Sainz vor Lance Stroll im Racing Point.

Lando Norris rundete mit Platz vier ein starkes Ergebnis für McLaren ab, dahinter landete Valtteri Bottas nur auf Platz fünf, nachdem er einen schlechten Start hatte. Daniel Ricciardo holte Platz sechs für Renault.

Lewis Hamilton wurde eine Zehn-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe zum Verhängnis. Der Brite war an die Box gefahren, obwohl die Boxengasse nach einem Defekt von Kevin Magnussen (Haas) geschlossen war. Diese leistete er direkt nach einem zweiten stehenden Start, wodurch er dem Feld mit weitem Abstand hinterherfahren musste.

Der WM-Führende wurde nur Siebter vor Esteban Ocon (8./Renault), Daniil Kwjat (9./AlphaTauri) und Sergio Perez (10./Racing Point).

Für Ferrari wurde das Heimspiel zum großen Desaster. Bereits nach 25 Runden war das Rennen für beide Ferrari-Piloten beendet. Vettel erlitt bereits nach sechs Runden ein Bremsproblem und schoss in der ersten Schikane geradeaus. In Schleichfahrt brachte er sein Fahrzeug anschließend in die Box zurück.

Teamkollege Charles Leclerc sorgte mit einem heftigen Unfall in der Parabolica-Kurve sogar für eine Rennunterbrechung. Trotz des starken Einschlags blieb der Monegasse dabei unverletzt.

Max Verstappen (Red Bull) musste seinen Boliden mit einem Defekt an der Box abstellen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.