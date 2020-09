Formel 1 Monza 2020: Verstappen crasht in der Ascari-Schikane

37 Minuten nach Beginn des ersten Freien Trainings zum Italien-Grand-Prix 2020 in Monza (hier im Liveticker verfolgen!) wurden rote Flaggen gezeigt: Red-Bull-Fahrer Max Verstappen war ausgangs der Ascari-Schikane abgeflogen und in die Banden eingeschlagen. Dabei verlor der RB16 des Niederländers den Frontflügel.

Glück im Unglück für Verstappen: Er überstand den Crash nicht nur unverletzt, sondern bewegte sein Fahrzeug per Rückwärtsgang durch das Kiesbett hindurch zurück auf die Strecke. Wenig später wurde er damit wieder in der Red-Bull-Box vorstellig. Und nach einer 22-minütigen Reparatur ging es weiter für Verstappen.

Die Bestzeit im ersten Freien Training ging indes an Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas in 1:20.703 Minuten. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten Mercedes belegte P2 vor Alexander Albon im Red Bull. Verstappen wurde am Ende noch als Fünfter gewertet.

Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel kam nicht über Rang 19 unter 20 Fahrern hinaus. Erneut schaffte es kein Ferrari-Antrieb in die Top 10. Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!

Weitere größere Zwischenfälle blieben aus. Das erste Training sah lediglich diverse kleinere Verbremser vor Kurve 1 und kleinere Ausrutscher sowie einen Dreher von Pierre Gasly ausgangs der zweiten Schikane, außerdem einen technischen Defekt am Haas VF-20 von Kevin Magnussen. Er musste vorzeitig aussteigen.

Das zweite Freie Training in Monza folgt um 15 Uhr.

Mit Bildmaterial von Jonathan Noble.