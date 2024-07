Formel-1-Motoren in Viry: Studie soll über Renault-Zukunft entscheiden

Renault hat eine Evaluierungsstudie in Auftrag gegeben, um über die zukünftige Ausrichtung seines Motorenwerks in Viry-Chatillon zu entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Formel-1-Motorenprojekt eingestellt wird. Motorsport.com hat erfahren, dass die Geschäftsleitung von Renault heute die Mitarbeiter in den französischen Werken und in Enstone, wo das Alpine F1-Team ansässig ist, über die Ideen informiert hat.

Obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, wird davon ausgegangen, dass das Ziel der Studie darin besteht, einen Plan zu erstellen, der sicherstellt, dass Viry auch nach dem Ende des Formel-1-Engagements von Renault weiterhin im Mittelpunkt des sportlichen Engagements und Automobilaktivitäten des Unternehmens steht. Es wird davon ausgegangen, dass der Wunsch besteht, leitende Ingenieure und andere Mitarbeiter des französischen Werks in neue Technologiebereiche zu lenken, die die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens Renault sicherstellen. Dies könnte die Entwicklung von Wasserstoffantrieben und die Weiterentwicklung der Batterietechnologie umfassen.

Die Veränderungen sollen sicherstellen, dass die Mitarbeiter, die derzeit am Formel-1-Projekt arbeiten, auch dann noch eine Zukunft im Unternehmen haben, wenn es keine Motoren mehr für die Königsklasse herstellt. Obwohl es seit Monaten Gerüchte gibt, dass Renault erwägt, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen, ist die heutige Entwicklung der erste formelle Schritt, der darauf hindeutet, dass diese Idee nun Gestalt annimmt.

Der neue Alpine-F1-Berater Flavio Briatore , der engagiert wurde, um das Formel-1-Team wieder auf Kurs zu bringen, soll eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, die Geschäftsführung von Renault davon zu überzeugen, sich vom Bau eigener Motoren zu verabschieden und stattdessen ein Kundenteam zu werden.

Wie bereits berichtet, steht Alpine kurz vor einem Deal mit Mercedes, um in der nächsten Ära der Regeln, die 2026 beginnt, ein Kundenteam zu werden. Die Partnerschaft soll derjenigen ähneln, die Aston Martin derzeit mit Mercedes hat, wobei auch die Aufhängung und das Getriebe des deutschen Herstellers übernommen werden sollen.

Quellen haben angedeutet, dass es auch eine externe Möglichkeit gibt, dass, wenn ein Deal schnell abgeschlossen werden kann und die Umstände stimmen, einige Elemente der Partnerschaft bereits 2025 beginnen könnten. Ein formelles Ende der Produktion von Formel-1-Motoren durch Renault wird ein historischer Moment sein, da der französische Autohersteller seit 1977 fast ununterbrochen in irgendeiner Form - entweder als Hersteller oder als Kundenlieferant - beteiligt war.

Renault hat sich zu den Umständen in Viry-Chatillon nicht geäußert, und das Team hat sich in den vergangenen Monaten nur ungern auf Spekulationen über seine Zukunft geäußert. Teamchef Bruno Famin sagte beim Großen Preis von Spanien: "Wir äußern uns nicht zu den Gerüchten. Wir schulden allen, die in Viry an diesem Projekt arbeiten, großen Respekt, und das Schlimmste wäre, die Gerüchte zu kommentieren."