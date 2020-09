Formel 1 Mugello 2020: Zweimal Rot nach Unfall und kurioser Kollision

Nach dem Trubel von Monza hat sich am Freitag von Mugello wieder das übliche Bild in der Formel 1 ergeben: Am Ende des zweiten Freien Trainings in der Toskana waren wieder einmal die beiden Mercedes und Red Bulls Max Verstappen in einer Liga - dahinter kam lange nichts.

Die Bestzeit am Nachmittag holte sich wie in der ersten Session Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, der mit seiner 1:16.989 Minuten sogar die 1:17er-Marke knacken konnte. Der Finne lag damit 0,207 Sekunden vor Teamkollege Lewis Hamilton, der sich erneut geschlagen geben musste. Max Verstappen auf Rang drei fehlten 0,256 Sekunden.

Der Rest war bereits gut eine Sekunde weg. Angeführt wurde dieser Rest von Alexander Albon (Red Bull), der sich Rang vier sichern konnte. Dahinter folgen die beiden Renaults von Daniel Ricciardo (5.) und Esteban Ocon (6.) sowie der Racing Point von Sergio Perez (7.). Die Top 10 rundeten Pierre Gasly (8./AlphaTauri), Kimi Räikkönen (9./Alfa Romeo) und Charles Leclerc (10./Ferrari) ab.

Für Sebastian Vettel (Ferrari) reichte es am Nachmittag hinter seinem zukünftigen Teamkollegen Lance Stroll (Racing Point) nur zu Rang zwölf. Zwischenzeitlich hatte sich der Deutsche einmal im letzten Sektor gedreht - genau wie Teamkollege Leclerc, der auch einmal kurz verkehrtherum zum Streckenverlauf stand.

Den Abflug des Tages leistete sich Lando Norris (McLaren) in der Kurve Peggio Secco. Der Brite kam ausgangs der Kurve mit zwei Rädern auf den Kies und drehte sich in die Streckenbegrenzung. Während sein Training gelaufen war, musste die Rennleitung das Geschehen mit roter Flagge für einige Minuten unterbrechen.

Nur wenig später folgte eine zweite Unterbrechung nach einer kuriosen Kollision: Kimi Räikkönen fuhr auf die erste Kurve zu, als gerade Sergio Perez aus der Box kam. Beide Fahrzeuge berührten sich in der ersten Kurve und der Finne drehte sich ins Kiesbett. Aufgrund der Trümmerteile von Perez' Frontflügel wurde Rot geschwenkt.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.