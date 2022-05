Formel-1-Neuling Zhou: Das Qualifying als Schwachpunkt

Audio-Player laden

Ein Punkt gleich im ersten Formel-1-Rennen, aber seither wartet Guanyu Zhou auf eine weitere Top-10-Platzierung. Der chinesische Rennfahrer vom Team Alfa Romeo meint aber "ziemlich klar" erkannt zu haben, was ihn bisher von neuen Punktefahrten abgehalten hat, nämlich "vielleicht das Qualifying", so sagt er selbst.

Die Formel-1-Statistik bestärkt diese Annahme: In bisher vier Qualifikationen sah Zhou deutlich schlechter aus als Alfa-Romeo-Teamkollege Valtteri Bottas. Am dichtesten dran war er in Dschidda mit nur 0,415 Sekunden Rückstand. Am meisten fehlte beim Auftakt in Sachir mit 1,826 Sekunden. Und wo Bottas drei Mal in den Top 10 losfuhr, kam Zhou stets von den Rängen 13 bis 15.

Zhou meint jedoch, "eine eindeutige Steigerung" hingelegt zu haben seit seinem Einstand in der Formel 1. Das habe sich in Imola nicht im Ergebnis konkretisiert, weil ihm dort "die rote Flagge in Q2 meine besten Chancen auf eine schnelle Runde zunichtegemacht" habe.

"Es wird aber besser und besser", sagt Zhou. "Ich weiß recht genau, in welchen Bereichen ich noch was tun muss. Ich muss die Erfahrung einfach mitnehmen und beim nächsten Mal besser sein."

Auch vom Grand Prix in Imola nehme viel "Positives" mit, so der Chinese. "Im Rennen ist ja nicht viel passiert. Aber als ich mal keinen Verkehr hatte, konnte ich gut mit den Reifen haushalten. Gut ist auch, dass wir uns bei der Anpassung an die Wetterlage verbessert haben."

Überhaupt dürfe Alfa Romeo zufrieden sein mit dem jüngsten Rennwochenende. Denn: "Unser Update scheint sehr vielversprechend zu sein. Also ja, wir sind zuversichtlich", sagt Zhou. Die Zusammenarbeit mit Bottas gestalte sich darüber hinaus "richtig gut".

