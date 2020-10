Formel 1 Nürburgring: Regenwetter verschiebt Schumacher-Einstand

Mick Schumacher muss sich noch ein bisschen gedulden: Sein Formel-1-Einstand an einem Grand-Prix-Wochenende verzögert sich aufgrund der Schlechtwetterlage am Nürburgring (Formel 1 2020 hier im Liveticker verfolgen!). Denn am Freitagmorgen haben Regen und Nebel den Schauplatz des Eifel-Grand-Prix 2020 fest im Griff.

Das für 11 Uhr angesetzte erste Freie Trainings beginnt frühestens um 12:00 Uhr, weil unter den aktuellen Bedingungen die Rettungshubschrauber nicht abheben und etwaige Verletzte nicht zum nächstgelegenen Krankenhaus bringen können. Und wenn die Helikopter nicht fliegen dürfen, dann darf auch die Formel 1 nicht fahren.

Formel-1-Rennleiter Michael Masi erklärt dazu: "Auf der Straße wäre der Weg zu weit, falls etwas passieren würde." Und deshalb ruht der Fahrbetrieb vorerst.

Schumacher verliert Trainingszeit

Schumachers Trainingszeit im Alfa Romeo verschiebt sich also um mindestens eine Stunde, und sie verkürzt sich auch entsprechend: Auch wenn nicht gefahren werden kann, tickt die Uhr für die 90-minütige Einheit. Die ersten 60 Minuten verstreichen bei geschlossener Boxengasse aber komplett ungenutzt.

Es sei "unmöglich vorherzusagen", wie sich das Wetter am Nürburgring verhalte, sagt Rennleiter Masi. "Es ist ein bisschen vergleichbar wie in Österreich zu Saisonbeginn, als wir eine ähnliche Situation hatten. Das liegt einfach an der Region hier."

Im Abstand von 30 Minuten gibt die Rennleitung neue Einschätzungen zur Situation heraus, ob das Training mit Verspätung noch aufgenommen wird oder komplett ausfällt.

"Aus der Sicht des Automobil-Weltverbands steht die Sicherheit der Beteiligten, vor allem der Fahrer, an erster Stelle", sagt Masi. "Das ist nichts, wo wir irgendein Risiko eingehen würden."

Alfa Romeo: "Normales Freitagsprogramm" für Schumacher

Für Schumacher bedeutet das: abwarten. Alfa-Romeo-Teammanager Beat Zehnder erklärt bei 'RTL': "Wir haben für Mick ein ganz normales Freitagsprogramm, das jetzt gekürzt wird." Eine "Zeitenjagd" mit Schumacher sei von Anfang an nicht geplant gewesen.

Das Regenwetter am Nürburgring bereite ihm keine Sorgen. "Wir sind nicht nervös", meint Zehnder. "Wir sind auch nicht aufgeregt, sondern wir erwarten von ihm normales Feedback wie von einem guten Formel-1-Fahrer."

