Formel 1 Österreich 2020: Valtteri Bottas siegt für Mercedes

Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hat den Auftakt der Formel-1-Saison 2020 gewonnen. Bottas siegte nach 71 Runden auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg und ist damit erster WM-Spitzenreiter des Jahres. Charles Leclerc wurde Zweiter für Ferrari, Lando Norris Dritter für McLaren. Sebastian Vettel kam auf P10 ins Ziel.

Rennergebnis

WM-Stand

Das Rennen in der Chronologie:

Start: Valtteri Bottas ging von der Pole-Position kommend in Führung vor Max Verstappen und Lando Norris. Lewis Hamilton, nach seiner Strafversetzung von P5 gestartet, hielt diese Position. Sebastian Vettel kehrte auf P10 aus der ersten Runde zurück.

In Runde vier eroberte Lewis Hamilton den vierten Platz von Lando Norris, der seinerseits zuvor von Alexander Albon verdrängt worden war.

Lewis Hamilton nutzte DRS vor Kurve 4 in Runde neun, um gegen Alexander Albon auf die dritte Position vorzudringen.

In Runde elf wurde Max Verstappen vor Kurve 1 plötzlich langsamer und rollte so langsam um den Kurs, dass er bis an die letzte Position im Feld zurückgereicht wurde. Lewis Hamilton übernahm so kampflos den zweiten Platz hinter Valtteri Bottas. Abstand: 7,8 Sekunden zwischen Mercedes-Fahrern. Weitere 2,8 Sekunden dahinter folgte Alexander Albon.

Runde 18 sah Daniel Ricciardo in langsamer Fahrt zur Box abbiegen und ausfallen, mit vermutetem Kühlungsproblem. Kurz darauf ging Sebastian Vettel an Lance Stroll vorbei und übernahm Position acht im Rennen. Lance Stroll gab das Rennen in Runde 21 an der Box auf.

Romain Grosjean drehte sich ausgangs Kurve 4, nahm das Rennen aber wieder auf und fiel zurück an die letzte Stelle, P17.

In Runde 25 führte Valtteri Bottas mit 3,5 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton. Alexander Albon war zu diesem Zeitpunkt bereits um 19,1 Sekunden distanziert.

Kevin Magnussen flog in Runde 26 in der Kurve-3-Spitzkehre ab, offenbar mit Bremsversagen. Deshalb schickte die Rennleitung das Safety-Car auf die Strecke.

Die Fahrer nutzten die Safety-Car-Phase zu Boxenstopps. Spitzenreiter Valtteri Bottas und seine direkten Verfolger wechselten auf Hard-Reifen, um damit bis zum Ziel durchfahren zu können.

Am Boxenausgang kam es zu einem Duell zwischen Lando Norris und Sergio Perez, wobei sich Perez schließlich doch hinter Norris zurückfallen ließ.

Die Reihenfolge beim Restart in Runde 31: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Lando Norris (alle auf Hard), Sergio Perez (Medium). Sebastian Vettel nahm das Rennen von Position acht wieder auf.

In der Spitzkehre attackierte Sebastian Vettel seinen Nachfolger bei Ferrari, Carlos Sainz, verbremste sich aber und drehte sich. Er fiel damit auf Position 15 unter 16 noch fahrenden Autos zurück. Die Sportkommissare werteten die Szene als Rennzwischenfall.

In Runde 33 überholte Sergio Perez Lando Norris und rückte damit vor auf P4.

Kurz nach Rennhälfte wies Mercedes seine beiden Fahrer darauf hin, die Randsteine zu meiden, aufgrund von vermuteten Getriebeproblemen. Diese Botschaft erhielt sowohl Valtteri Bottas als auch Lewis Hamilton mehrfach. In Runde 47 meldete sich in dieser Sache auch Technikchef James Allison zu Wort.

Romain Grosjean fuhr in Runde 50 in langsamer Fahrt durch die Auslaufzone und stellte sein Auto in der Box ab. Kurz darauf rollte auch George Russell aus - "ohne Vortrieb", wie er funkte. George Russell stellte seinen Williams ausgangs Kurve 4 am Streckenrand ab, mit fehlendem Benzindruck, weshalb das Safety-Car erneut auf den Kurs beordert wurde.

Alexander Albon nutzte die Safety-Car-Phase von P3 kommend zu einem Reifenwechsel von Hard auf Soft und fiel zurück auf Rang vier, die Mercedes-Fahrer aber blieben auf der Strecke und behielten ihre Hard-Reifen.

Die Reihenfolge beim Restart in Runde 55: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Alexander Albon, Lando Norris, Charles Leclerc.

Alexander Albon attackierte Sergio Perez in der Spitzkehre, aber in diesem Moment folgte die nächste Safety-Car-Phase: Kimi Räikkönen hatte noch vor der Zielgeraden sein rechtes Vorderrad verloren und war am Streckenrand gestrandet. Damit nahmen nur noch 13 Autos am Rennen teil.

Die Reihenfolge beim Restart in Runde 61: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Sergio Perez, Lando Norris, Charles Leclerc. Sebastian Vettel folgte auf Position elf.

In Kurve 4 gerieten Lewis Hamilton und Alexander Albon aneinander, wobei sich Albon drehte und zurückfiel auf den letzten Platz. An der gleichen Stelle holte sich Charles Leclerc in Runde 64 den vierten Platz von Lando Norris.

Lewis Hamilton erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für seine Beteiligung am Unfall von Alexander Albon.

Charles Leclerc überholte Sergio Perez eingangs Kurve 3 in Runde 66 und rückte damit vor auf P3. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Alexander Albon rollte aus, Lando Norris überholte Sergio Perez für P4 und Perez erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse.

Zieldurchfahrt: Valtteri Bottas gewann nach 71 Runden vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Aufgrund der Strafe gegen Hamilton aber rutschte er zurück auf P4. Es profitierte Lando Norris, der so Dritter wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.