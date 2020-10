F1 Portimao 2020: Bottas sichert sich Bestzeit beim "Tokyo-Drift"

Valtteri Bottas hat für die erste Formel-1-Trainingsbestzeit in Portimao gesorgt. Im ersten Freien Training zum Portugal-Grand-Prix (alle Formel-1-Rennen 2020 im Liveticker verfolgen!) umrundete er das Autodromo Internacional do Algarve in 1:18.410 Minuten und blieb damit über drei Zehntelsekunden vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Mit fast acht Zehnteln Rückstand belegte Max Verstappen im Red Bull den dritten Platz.

Sebastian Vettel als einziger deutschsprachiger Formel-1-Stammfahrer handelte sich einen Rückstand von gut 1,8 Sekunden ein und klassierte sich damit knapp außerhalb der Top 10. Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!

Im ersten Freien Training bewegten sich mehrere Fahrer abseits der Ideallinie, zum Beispiel Charles Leclerc und Max Verstappen. Beide drehten sich schon früh in der 90-minütigen Einheit von der Strecke.

Während Leclerc in Kurve 14 rückwärts abflog und kurzzeitig im Kiesbett festing, dann aber weiterfahren konnte, rutschte Verstappen in Kurve 4 von der Bahn - und schimpfte anschließend lautstark über die Abstimmung seines Fahrzeugs, das sich eher "wie ein Driftauto" fahren lasse als wie ein Formel-1-Auto.

Auf technischer Seite gab es im ersten Freitagstraining diverse Neuerungen zu sehen: Ferrari testete zum Beispiel einen neuen Unterboden für 2021 sowie passende Bremsbelüftungen und einen modifizierten Diffusor.

Paddock Live: Aktuelle Informationen und Stimmen aus Portimao im Liveticker abrufen!

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.