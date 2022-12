Formel-1-Präsentationen 2023: Aston Martin gibt ersten Termin bekannt

Audio-Player laden

Aston Martin ist das erste Team, das den Termin für die Vorstellung seines Formel-1-Autos 2023 bekannt gegeben hat. Wie das in Silverstone ansässige Team am Freitag bestätigte, wird es den neuen Boliden namens AMR23 am 13. Februar bei einer Live-Veranstaltung auf dem Fabrikgelände enthüllen.

Die Präsentation wird vor einem kleinen, ausgewählten Publikum stattfinden und auch über die digitalen Kanäle des Unternehmens online übertragen werden.

Aston Martin blickt auf eine enttäuschende Saison 2022 zurück, in der der AMR22 die ehrgeizigen Ziele nicht erreicht hat. Das Team schlug mit seinem ursprünglichen Konzept für das Bodeneffekt-Auto den falschen Weg ein und war - ähnlich wie Mercedes - nicht in der Lage, das Auto so niedrig zu fahren, wie man wollte.

Fernando Alonso folgt auf Sebastian Vettel

Nach dem Grand Prix von Spanien wurde das Auto überarbeitet, wobei man sich mehr an Red Bull orientierte. Im weiteren Verlauf des Jahres gelangen einige Fortschritte. Am Ende belegte das Team den siebten Platz in der WM, punktgleich mit Alfa Romeo, die wegen des besseren Einzelergebnisses Sechster wurden.

Den größten Coup landete Aston Martin jedoch im Sommer, als man Fernando Alonso für 2023 verpflichten konnte - als Ersatz für den scheidenden Sebastian Vettel, der Ende der Saison 2022 zurücktrat. Alonso wird an der Seite von Lance Stroll fahren.

Nach den Lehren, die aus dem ersten Jahr der neuen Formel-1-Ära gezogen wurden, hat Aston Martin angedeutet, dass das Auto für 2023 eine neue Richtung einschlagen wird. Der technische Direktor Dan Fallows verriet kürzlich, dass das neue Design anders aussehen werde als das, was in dieser Saison gefahren wurde.

Auto für 2023 deutlich anders als der Vorgänger

"Es gibt eine Grenze für das, was wir mit den aktuellen Regeln machen können", sagte Fallows auf die Frage, ob es sichtbar anders aussehen wird. "Ich weiß, dass neue Autos immer den Test mit meinen Kindern bestehen müssen. Wenn sie sagen, dass sie anders aussehen, dann sehen sie auch wirklich anders aus."

"Sie sagen immer,: Sie sehen alle gleich aus, Papa! Aber innerhalb des Rahmens der Regeln, die wir haben, gibt es in der Tat signifikante Unterschiede am AMR23", so Fallows.

Alonso hatte seinen ersten Einsatz mit Aston Martin beim Nachsaison-Test in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit. Das Auto sei "sehr anders" als der Alpine A522, den er zuvor fuhr, hielt der Spanier damals fest und betonte gleichzeitig: "Nächstes Jahr werden wir ja ein praktisch komplett neues Auto haben."

Eine laufend aktualisierte Übersicht aller Präsentationstermine für die Formel-1-Saison 2023 haben wir hier zusammengestellt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.