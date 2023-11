TV-Quoten Abu Dhabi 2023: Zuschauer-Rückgang beim Finalrennen

Die übertragenden Formel-1-Fernsehsender in Deutschland und in Österreich haben zum Abschluss der Saison 2023 einen Zuschauer-Rückgang zu verzeichnen. Denn sowohl bei Sky als auch beim ORF schalteten weniger Fans als im Vorjahr zum Finalrennen ein. (Hier die Quotenübersicht zur Formel-1-Saison 2023 abrufen!)

In Deutschland kam Sky laut Branchenmonitor DWDL auf ein TV-Publikum von 490.000 Zusehern. Das setzt den Trend der jüngsten Jahre beim Pay-TV-Sender fort: 2022 hatten 750.000 Fans die Live-Berichterstattung zum Grand Prix in Abu Dhabi verfolgt, obwohl die WM-Entscheidung ebenfalls bereits gefallen war.

2021 waren es sogar 951.000 Zuschauer gewesen. Damals aber duellierten sich Max Verstappen im Red Bull und Lewis Hamilton im Mercedes um den Titel in der Fahrerwertung.

Immerhin: Laut DWDL punktete Sky mit 250.000 Zuschauern in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre und erzielte dort einen Marktanteil von soliden 8,4 Prozent. 2022 aber war dieser Marktanteil zweistellig ausgefallen.

In Österreich vermeldet der ORF 539.000 Zuseher bei seiner Live-Berichterstattung zum Formel-1-Finale in Abu Dhabi. Auch hier ist eine klare Tendenz erkennbar: 2021 hatten 1,1 Millionen die WM-Entscheidung im ORF verfolgt. 2022 waren es bei ServusTV 602.000 Fans gewesen, und das Publikum bei ServusTV fällt meist geringer aus als beim ORF.

Der Marktanteil von 38 Prozent lag für das letzte Formel-1-Rennen des Jahres im unteren durchschnittlichen Bereich. Sowohl von den Tief- als auch von den Hochpunkten der Saison 2023 war der ORF damit weit entfernt. (Hier die Quotenübersicht zur Formel-1-Saison 2023 abrufen!)

Hinweis in eigener Sache: Eine detaillierte Analyse der TV-Werte von Sky, ORF und ServusTV zur Formel-1-Saison 2023 stellen wir in den kommenden Wochen noch bereit.

Und schon jetzt steht fest: In der kommenden Saison bleibt es bei der aktuellen Aufstellung der Formel 1 in Deutschland und Österreich. Sky als Pay-TV-Sender ist weiterhin einzige Anlaufstelle für Live-Bilder zur Formel 1 in Deutschland. In Österreich wechseln sich ServusTV und ORF weiterhin ab , und das per neuem Vertrag bis einschließlich 2026.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.