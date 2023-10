Formel-1-Quoten Katar 2023: 308.000 Fans sehen WM-Entscheidung bei Sky

Die WM-Entscheidung zugunsten von Max Verstappen im Formel-1-Sprint am Samstag sahen weniger Zuschauer live als den Katar-Grand-Prix 2023 am Sonntag. Das geht aus den Zahlen der übertragenden TV-Sender in Deutschland und Österreich hervor. (Hier unsere Quotenübersicht zur Saison 2023 abrufen!)

Sky in Deutschland kam für seine Übertragung zum Sprint auf ein Gesamtpublikum von 308.000, wobei 76.000 auf den hauseigenen Streaming-Dienst entfielen und 232.000 auf das traditionelle TV-Angebot. Letzteres ergab einen Marktanteil von 1,1 Prozent.

Weitaus attraktiver für die Zuschauer scheint der Grand Prix gewesen zu sein. Hier verzeichnete Sky ein Gesamtpublikum von 859.000 Fans. 163.000 schalteten sich online in die Übertragung ein, 696.000 verfolgten das Geschehen am Fernseher. Bei der Katar-Premiere vor zwei Jahren hatte Sky ein TV-Publikum von 670.000 Zuschauern gehabt, hat im Vergleich also leicht zugelegt.

Der Marktanteil für die Grand-Prix-Sendung 2023 lag bei 2,7 Prozent und stellt den bisher schlechtesten Saisonwert dar, gemeinsam mit Miami, einem weiteren Abendrennen in Deutschland. 2021 waren es 4,2 Prozent gewesen.

Für die weiteren Ausstrahlungskanäle von Sky wie Webseiten-Stream, YouTube und TikTok liegen bislang noch keine Daten vor. Wir reichen die entsprechenden Angaben aber alsbald nach. Sky hatte sein Angebot für den Katar-Grand-Prix um die genannten Plattformen erweitert, um seiner Pflicht zur Ausstrahlung von insgesamt vier kostenfreien Rennen in der Saison 2023 nachzukommen.

In Österreich sehen vergleichsweise mehr schon den Sprint

Beim ORF in Österreich war der Anteil der Fans, die schon am Samstag zum Sprint einschalteten, größer als bei Sky in Deutschland: 462.000 Zuschauer sahen die WM-Entscheidung live im Fernsehen, was einen Marktanteil von 20 Prozent ergab.

Auch in Österreich kam für die Grand-Prix-Übertragung ein größeres Publikum zustande: 653.000 Fans verfolgten das Rennen live im ORF. Der Marktanteil lag hier bei 25 Prozent. 2021 hatte ServusTV vom ersten Katar-Grand-Prix der Formel 1 berichtet und dabei 555.000 Zuschauer erreicht sowie einen Marktanteil von 37 Prozent erzielt.

Sowohl Sky in Deutschland als auch ORF in Österreich haben im Saisonverlauf 2023 bessere und schlechtere Formel-1-Zahlen geschrieben. Katar lieferte für beide Sender durchschnittliche Ergebnisse. (Mehr dazu in unserer Quoten-Übersicht zur Saison 2023!)

Beim nächsten Rennen im Formel-1-Kalender 2023 in Austin in den USA ist in Österreich wieder ServusTV als übertragender Sender aktiv. Der ORF übernimmt erneut zum übernächsten Grand Prix in Mexiko. In Deutschland ist Sky als Exklusivpartner der Formel 1 bei jedem Rennen die einzige Anlaufstelle für Live-Berichte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.