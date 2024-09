Formel-1-Quoten Monza 2024: Neuer Tiefpunkt für RTL

Die TV-Partner der Formel 1 in Deutschland und in Österreich haben beim Italien-Grand-Prix 2024 in Monza allesamt unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. (Zur Quoten-Übersicht der Formel-1-Saison 2024 mit allen Daten aus den Vorjahren!)

Einen neuen Tiefpunkt setzte es für RTL: Der Privatsender kam bei seiner Live-Berichterstattung am Sonntag nur auf 1,52 Millionen Zuschauer, weniger als bisher in der Saison 2024 und deutlich weniger als in den vergangenen Jahren.

Den bisherigen Tiefpunkt hatte RTL erst vor einer Woche beim Niederlande-Grand-Prix in Zandvoort mit 1,7 Millionen erreicht und unterbot diese Marke somit deutlich. Von den Bestwerten der aktuellen Rennsaison mit 1,9 Millionen beim Auftakt in Bahrain oder gar der vergangenen Jahre mit teilweise über vier Millionen Zusehenden wie 2021 in Imola aber war RTL weit entfernt.

Ebenfalls 2021 hatte RTL zuletzt den Italien-Grand-Prix live gezeigt. Damals hatten 2,41 Millionen eingeschaltet und dem Kölner Sender einen Marktanteil von fast 20 Prozent beschert. 2024 war der Marktanteil das einzig Positive an der RTL-Bilanz, denn er fiel mit 14,2 Prozent stabil aus und lag auf dem Niveau des bisherigen Saisonschnitts.

Sky nicht so schwach wie in Zandvoort, aber ...

Etwas stärker als in Zandvoort, aber trotzdem unterdurchschnittlich präsentierte sich Sky in Monza. Die Übertragung des Pay-TV-Senders sahen 525.000 im Fernsehen und damit 10.000 mehr als in der Vorwoche, aber rund 20.000 weniger als im bisherigen Saisonschnitt. Zum aktuellen Sky-Spitzenreiter 2024, Monaco mit 706.000, fehlte ein gutes Stück.

Deutlich sind auch die Verluste im Vorjahresvergleich: Nie in den vergangenen vier Jahren war das TV-Publikum von Sky für Monza so gering wie in dieser Saison. Allein von 2023 auf 2024 hat Sky rund 115.000 Fans weniger Fernseh-Zuschauer für seine Berichterstattung in Monza begeistert, nachdem 2022 sogar 800.000 das Italien-Rennen live bei Sky verfolgt hatten.

Immerhin weitere 137.000 sahen das Rennen 2024 mit dem Sky-Stream auf alternativen Plattformen, was das Gesamtpublikum des Pay-TV-Senders auf 662.000 hob, also auf ungefähr das Vorjahresniveau ohne Streams.

Verluste gab es indes auch beim Marktanteil: nur 4,9 Prozent bedeuten ebenfalls einen neuen Tiefpunkt für Monza und ein schlechteres Abschneiden als im bisherigen Saisondurchschnitt, der bei rund 5,6 Prozent liegt.

Zweitschwächstes Ergebnis für den ORF 2024

Mit fallenden Zahlen muss sich auch der ORF in Österreich anfreunden: Nur 532.000 Formel-1-Fans fieberten live mit im österreichischen Fernsehen. Einzig der Frühmorgen-Grand-Prix in Australien hatte 2024 mit 302.000 noch schlechtere Ergebnisse geliefert.

Und analog zu Sky haben die Vorjahre weitaus bessere Zahlen beschert: 570.000 in der Saison 2021, 744.000 in der Saison 2022 und 645.000 in der Saison 2023. Der ORF hat beim Italien-Rennen im Vorjahresvergleich also ähnlich viel TV-Publikum eingebüßt wie Sky.

Der Marktanteil von 44 Prozent wiederum spielt im normalen ORF-Fenster und liegt sogar leicht über dem bisherigen Saisondurchschnitt. In den Vorjahren waren in Monza jedoch fast 50 Prozent erreicht worden.

RTL ist noch einmal live dabei, dann ...

Beim anstehenden Aserbaidschan-Grand-Prix in Baku am 15. September ist in Deutschland neben Sky auch RTL nochmals als Live-Berichterstatter dabei. Dann verabschiedet sich der Privatsender in eine längere Pause und zeigt 2024 nur noch das Stadtrennen in Las Vegas live im Free-TV.

In Österreich wechselt die Übertragung vom ORF zurück zu ServusTV, das turnusgemäß wieder übernimmt. Der ORF gibt dann in Singapur sein Formel-1-Comeback.