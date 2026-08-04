Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Verstappen in die NASCAR? Trackhouse-Chef schließt das nicht aus

NASCAR Cup
Verstappen in die NASCAR? Trackhouse-Chef schließt das nicht aus

Beirer über KTM-Zukunft: "Die 850er braucht extrem starke Fahrer"

MotoGP
Beirer über KTM-Zukunft: "Die 850er braucht extrem starke Fahrer"

Der Letzte, den man nach F1-Grafiken fragen sollte, ist George Lucas

Formel 1
Der Letzte, den man nach F1-Grafiken fragen sollte, ist George Lucas

Jagd auf zehnten Titel: Ogier bestreitet alle verbleibenden WRC-Rallyes

Rallye-WM
Jagd auf zehnten Titel: Ogier bestreitet alle verbleibenden WRC-Rallyes

Grasser bestätigt zweiten Lamborghini für Nürburgring: Wer sitzt im Cockpit?

DTM
Nürburgring
Grasser bestätigt zweiten Lamborghini für Nürburgring: Wer sitzt im Cockpit?

Mehr als nur Feldauffüller: Warum Cadillac trotz null Punkten glücklich ist

Formel 1
Mehr als nur Feldauffüller: Warum Cadillac trotz null Punkten glücklich ist

Haas ratlos: Wo steckt das Problem in Esteban Ocons Auto?

Formel 1
Haas ratlos: Wo steckt das Problem in Esteban Ocons Auto?

Formel-1-Rechte in Deutschland: Mehrere Bieter für Zeitraum ab 2028

Formel 1
Formel-1-Rechte in Deutschland: Mehrere Bieter für Zeitraum ab 2028
Formel 1

Formel-1-Rechte in Deutschland: Mehrere Bieter für Zeitraum ab 2028

Ein zusätzlicher Bewerber mischt den Kampf um die Formel-1-TV-Rechte ab 2028 auf: Wer künftig die Rennen überträgt, ist damit völlig offen

Stefan Ehlen Ronald Vording
Veröffentlicht:
Formel-1-Rechte in Deutschland: Mehrere Bieter für Zeitraum ab 2028

Symbolbild: Fernseher mit Logos von RTL, Sky und einem unbekannten dritten Sender

Foto: KI-generiert KI-generiert

Gibt es ein Bieterverfahren um die Formel-1-TV-Rechte in Deutschland ab 2028? Darauf deutet Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hin. Er sagte kürzlich in einer Pressekonferenz: "Bei der neuen Ausschreibung für den deutschen Markt haben wir zum ersten Mal mehr als einen Interessenten für die Übertragungsrechte."

Einen Namen nannte Domenicali nicht. Deshalb kann nur spekuliert werden, welcher Sender zusätzlich um die Formel-1-Rechte im Rennen ist, die bis einschließlich 2027 noch von RTL und Sky gehalten werden.

Verschiedene Medien nennen Apple TV, das seit 2026 exklusiver TV-Partner der Formel 1 in den USA ist. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

RTL und Sky werden erstmals gemeinsam aktiv

RTL und Sky treten in den bevorstehenden Verhandlungen erstmals gemeinsam auf: Durch die Übernahme von Sky Deutschland gehört die Pay-TV-Plattform seit 2026 zur RTL-Gruppe.

Bereits vor dem offiziellen Zusammenschluss arbeiteten beide Unternehmen zusammen: RTL übertrug bereits in den vergangenen Jahren als Sublizenznehmer von Sky einzelne Formel-1-Rennen im Free-TV. Beide Sender übertragen beziehungsweise berichten seit den 1990er-Jahren nahezu durchgehend über die Formel 1.

Damit könnte es ab 2028 vorbei sein, falls der neue Interessent den Zuschlag erhält. Für Domenicali ist die Dynamik im deutschen TV-Markt so oder so ein Gewinn: Er wertet die Situation in erster Linie als "weiteres Zeichen, dass die Aufmerksamkeit für die Formel 1 in einem für uns sehr wichtigen Markt weiter zunimmt".

Deutschland in der Formel 1

Zwar ist Deutschland durch den Audi-Einstieg 2026 mit zwei Werksteams in der Formel 1 vertreten, doch mit Nico Hülkenberg fährt in der Saison 2026 nur ein deutscher Fahrer mit. Einen Grand Prix von Deutschland gibt es bereits seit 2019 nicht mehr.

2020 richtete der Nürburgring mit dem Eifel-Grand-Prix das bisher letzte Formel-1-Rennen auf deutschem Boden aus. Im Frühjahr 2026 fanden dort außerdem Testfahrten für Formel-1-Reifenlieferant Pirelli statt.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Mercedes überlegt: Wo ziehen wir die nötige Motorenstrafe?
Nächster Artikel Haas ratlos: Wo steckt das Problem in Esteban Ocons Auto?
Mehr von
Stefan Ehlen

Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

Formel 1
Formel 1
Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Formel 1
Formel 1
Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will

Formel 1
Formel 1
Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will
Mehr von
Stefano Domenicali

Domenicali über F1-Kritik: Wollen Fahrern nicht den Mund verbieten

Formel 1
Formel 1
Domenicali über F1-Kritik: Wollen Fahrern nicht den Mund verbieten

Nahost-Krise: Formel 1 rüstet sich für weitere Absagen 2027

Formel 1
Formel 1
Nahost-Krise: Formel 1 rüstet sich für weitere Absagen 2027

Formel-1-Boss kontert Kritik: "Niemanden interessiert es!"

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Boss kontert Kritik: "Niemanden interessiert es!"

Aktuelle News

Verstappen in die NASCAR? Trackhouse-Chef schließt das nicht aus

NASCAR Cup
Verstappen in die NASCAR? Trackhouse-Chef schließt das nicht aus

Beirer über KTM-Zukunft: "Die 850er braucht extrem starke Fahrer"

MotoGP
Beirer über KTM-Zukunft: "Die 850er braucht extrem starke Fahrer"

Der Letzte, den man nach F1-Grafiken fragen sollte, ist George Lucas

Formel 1
Der Letzte, den man nach F1-Grafiken fragen sollte, ist George Lucas

Jagd auf zehnten Titel: Ogier bestreitet alle verbleibenden WRC-Rallyes

Rallye-WM
Jagd auf zehnten Titel: Ogier bestreitet alle verbleibenden WRC-Rallyes