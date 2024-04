Formel 1 reduziert CO2-Fußabdruck innerhalb von vier Jahren um 13 Prozent

Die Formel 1 hat nach eigenen Angaben ihren CO2-Fußabdruck zwischen 2018 und 2022 um 13 Prozent reduziert und strebt trotz ihres Wachstums weiterhin eine Halbierung ihrer Emissionen bis 2030 an.

Die "Net Zero by 2030"-Kampagne der Formel 1 zielt darauf ab, die absoluten CO2-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2018 um 50 Prozent zu reduzieren, was den Energieverbrauch in den Fabriken, die Formel-1-Rennen sowie alle dazwischen liegenden Reise- und Logistikaktivitäten einschließt.

Und sie verpflichtet sich, eine glaubwürdige Kompensationsstrategie für die verbleibenden Emissionen zu entwickeln.

Obwohl noch nicht alle Daten für 2023 vorliegen, verspricht der jüngste Bericht der Formel 1 eine Reduzierung um 13 Prozent zwischen 2018 und 2022 und beschreibt die jüngsten Initiativen der Serie, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Logistik eines Rennkalenders mit 24 Rennen macht 49 Prozent des CO2-Fußabdrucks aus. Mehrere Initiativen sind im Gange, um die Auswirkungen der Expansion zu mildern.

Nach der Umstellung auf effizientere Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 777F hat der Logistikpartner DHL eine neue Flotte von 18 Lastwagen in Betrieb genommen, die mit Biokraftstoff betrieben werden, um die Emissionen bei den neun europäischen Rennen des Rennkalenders zu reduzieren.

Kalender mit zentraler Bedeutung

Die Neustrukturierung des Überseekalenders ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der weiteren Rationalisierung der Logistik. Die Verlegung des Großen Preises von Japan in das Frühjahr ist eine der Änderungen, die dazu beitragen sollen, den Frachtfluss von Australien und China zu den folgenden Rennen zu optimieren, auch wenn die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

"Der Grund dafür ist, dass der Kalender unser derzeitiges Frachtmodell widerspiegelt, bei dem die meisten Emissionen durch Luftfracht entstehen, die von Punkt zu Punkt transportiert wird", sagt Ellen Jones, Leiterin der Formel-1-Abteilung für Energie, Nachhaltigkeit und Governance.

In Europa wird Fracht mit nachhaltigeren LKWs transportiert Foto: Formula 1

"Wenn wir diese Entfernungen reduzieren können, können wir unseren CO2-Fußabdruck verringern, zusätzlich zu den technologischen Innovationen, die wir dann unterstützen können, wie Biokraftstoffe und Lastkraftwagen und nachhaltiges Flugbenzin in der Zukunft."

Die Formel 1 hat auch Wege gefunden, die Menge an Fracht und Personal, die bei Veranstaltungen benötigt wird, zu reduzieren und stattdessen die Möglichkeiten der Fernsteuerung zu erhöhen: "Der Umstieg auf erneuerbare Energien zuhause und auswärts ist für uns entscheidend und hat zu den ersten 13 Prozent unserer Einsparungen beigetragen", sagt Jones.

"In der Statistik für 2022 wird dies zu einem Rückgang der Emissionen um 56 Prozent in allen Fabriken und Einrichtungen führen. Im Jahr 2023 und darüber hinaus werden Sie sehen, wie wir auch außerhalb Großbritanniens auf erneuerbare Energien umsteigen."

Strecken müssen Weg mitgehen

Im vergangenen Jahr testete die Formel 1 beim Großen Preis von Österreich Generatoren für erneuerbare Energien, die mit Biokraftstoff und Solarenergie betrieben wurden und nach eigenen Angaben die Emissionen im Fahrerlager um 90 Prozent reduzierten. Diese Erfahrungen sollen genutzt werden, um künftig weitere Rennen in ähnlicher Weise zu versorgen.

Dies ist Teil der Bemühungen, die Organisatoren zu ermutigen, ihre Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Jones sagt, dass inzwischen mehr als 75 Prozent der Rennveranstalter bei ihren Veranstaltungen erneuerbare Energien einsetzen und dass die übrigen Veranstalter wahrscheinlich auf den Zug aufspringen werden, wenn die Formel 1 ihren Vertrag mit ihnen erneuert.

"Als ich vor zwei Jahren hier anfing, haben wir als Erstes die Verträge aktualisiert und unsere Erwartungen an eine Formel-1-Veranstaltung dargelegt", erklärt Jones.

Fans bei einem Formel-1-Rennen mit wiederverwendbaren Bechern Foto: Formula 1

"Die Resonanz auf die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern war fantastisch. Das gilt nicht nur für die Energieversorgung während der Veranstaltung, sondern auch für eine Reihe kritischer Bereiche wie die Anreise der Fans vor Ort bis hin zur lokalen Gemeinschaft."

"Es gibt Mindestanforderungen, die wir mit unseren Veranstaltern vereinbart haben. Wir haben einen jährlichen Nachhaltigkeitsplan und geben Feedback, wie sie diese Bereiche erfüllen", sagt sie. "Und wenn wir die nächste Stufe unserer Nachhaltigkeitsstrategie erreichen, werden diese Mindeststandards und Verträge für die Zeit nach 2025 noch höher sein."

Die Formel 1 wird ab 2026 auf Motoren umsteigen, die mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden, obwohl die Emissionen der 20 Fahrzeuge weniger als ein Prozent des gesamten Fußabdrucks ausmachen. Der Schritt wird daher vor allem als Möglichkeit gesehen, die Industrie zu beeinflussen, auch anderswo kohlenstoffneutrale Kraftstoffe einzusetzen.

"Definitiv auf dem richtigen Weg"

Was die Formel 1 selbst betrifft, zeigt sich Jones zuversichtlich, dass sie auf dem besten Weg sei, ihr Ziel einer 50-prozentigen Emissionsreduktion bis 2030 zu erreichen, sobald die Auswirkungen ihrer jüngsten Initiativen gemessen werden könnten.

"Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel zu erreichen, und der Schlüssel dazu sind die Ergebnisse der Tests und der Arbeit, über die Sie im 2023-Bericht lesen können", fügt sie hinzu.

"Es geht um die weitere Einführung alternativer Kraftstoffe in allen Bereichen unserer Aktivitäten, vom Auto über die Luft bis hin zu den Generatoren vor Ort."

"Es geht auch darum, andere mit auf die Reise zu nehmen. Es ist eine Sache, wenn alle zehn Teams im Fahrerlager eine andere Lösung haben. Es gibt viel größere Einsparungen, wenn man eine zentrale Lösung hat, an der alle gemeinsam arbeiten können", so Jones.

In Zandvoort reisen viele Fans mit dem Fahrrad an Foto: Formula 1

"Und der dritte Teil, der wahrscheinlich am längsten dauern wird, ist die Frage, wie die nächste Generation von Maßnahmen aussehen wird."

"Die ersten beiden werden wir in diesem Jahr sehen, und sie werden sich beschleunigen. Die nächste Generation von Maßnahmen wird eine längere Vorlaufzeit haben, weil so viel in diese Technologie investiert wird".

In dem Bericht werden auch die Fortschritte bei der Förderung der Vielfalt durch die Unterstützung von Stipendien für Studierende, die in den MINT-Fächern unterrepräsentiert sind, hervorgehoben. Das Karting-Programm "Discover Your Driver" der F1 Academy im Vereinigten Königreich hat die Beteiligung von Frauen an der Basis ebenfalls erhöht.

Mit Bildmaterial von Formula 1.