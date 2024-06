Formel-1-Regeln 2026: Liefern die neuen Autos wirklich besseres Racing?

In der Vergangenheit gab es einige Schreckensmeldungen über die neuen Formel-1-Regeln für 2026. Von Bedenken über "Frankenstein-Autos" bis hin zu Fahrern, die auf den Geraden womöglich einen Gang zurückschalten müssen, und der Beunruhigung über einige Simulatortests, bei denen sich die Autos auf den Geraden drehten, war es kein leichter Weg, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind.

Doch mit der Verkündung der neuen Regeln - auch wenn es wahrscheinlich noch weitere Änderungen geben wird - haben diejenigen, die sie ausgearbeitet haben, den Eindruck, dass diese anfänglichen Bedenken ausgeräumt wurden.

Die Formel-1-Fans sollten demnach nicht befürchten, dass das, was ab 2026 kommt, schlecht für die Serie sein könnte, sondern es gibt sogar einen gewissen Optimismus, dass sich die Dinge im Vergleich zu heute verbessern werden.

Denn die Neufassung der Chassis-Regeln hat auch die Möglichkeit eröffnet, einige Fehler zu beheben, die bei den aktuellen Bodeneffekt-Rennwagen gemacht wurden.

Abgesehen davon, dass die heutigen Autos zu schwer sind, sind sie auch zu kritisch im Hinblick auf die Fahrhöhe und reagieren immer empfindlicher auf die "dirty Air", die mit den neuen Regeln für 2022 eigentlich beseitigt werden sollte.

Alle drei Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Autos einander nicht nah genug folgen können, um gutes Racing zu bieten. Und genau dieses Problem stand im Vordergrund, als es darum ging, sicherzustellen, dass das Reglement für 2026 eine spannendere Formel 1 liefert.

FIA sicher: Besserer Ausgangspunkt als 2022

Jason Somerville, Leiter der Aerodynamikabteilung der FIA, sagt dazu: "Das Hauptziel der Aero-Regeln für 2026 ist es, die Performance der folgenden Autos wiederherzustellen. Wir wollen großartiges Racing, wir wollen sicherstellen, dass die Autos eng gegeneinander fahren können. Die Regeln für 2026 sind eine Gelegenheit für uns, das Basisniveau der Autos wiederherzustellen, damit sie gut racen können."

Das Endergebnis sind Autos, die kleiner und leichter sein werden - etwa 30 Kilogramm leichter als jetzt -, aber vor allem mit einer Aerodynamik ausgestattet sind, die viel weniger anfällig dafür ist, von den Teams manipuliert zu werden, um von der ursprünglichen Absicht des besseren Racings abzuweichen.

Die FIA sagt, sie habe sich eingehend damit befasst, was die Teams in den vergangenen Jahren am Heck ihrer Autos verändert haben, um die Outwash-Charakteristik wiederherzustellen, die das jüngste Problem der "dirty Air" mit ausgelöst hat.

Im Gespräch mit der globalen Ausgabe von Motorsport.com sagt Nikolas Tombazis, Direktor der FIA für Einsitzer, dass die Simulationszahlen für die Autos für 2026 einen Schritt besser seien als die für den damaligen Start im Jahr 2022.

"Die neuen Regeln und die Basisspezifikation und ihre Eigenschaften im Windschatten sind deutlich besser als zu Beginn des Jahres 2022", betont er und erklärt: "Sie beginnen also viel besser als in allen anderen Simulationen, die wir durchgeführt haben."

"Wir glauben, dass wir wissen, was die Teams im Rahmen ihrer Leistungsentwicklung tun können und wo die Hebel ansetzen. Ich erwarte also, dass die Fähigkeit für engeres Racing deutlich besser sein wird", so Tombazis.

Er fügt hinzu: "Wir haben in den vergangenen Jahren viel gelernt. Die Autos sind jetzt zwar immer noch besser als 2021, aber bei weitem nicht mehr so gut wie Anfang 2022."

"Sicherlich wurden einige der für 2022 festgelegten Ziele verfehlt, das ist eine Tatsache. Aber wir haben viel über die Gründe dafür verstanden und glauben, dass wir eine ähnliche Verschlechterung bei den neuen Regeln vermeiden können. Da bin ich ganz zuversichtlich", betont er.

Autos müssen nicht mehr so tief abgestimmt werden

Aber nicht nur die Schwierigkeit der Autos beim Folgen hat sich seit 2022 als problematisch für das Spektakel erwiesen. Eine Folge der Tatsache, dass die aktuelle Generation von Autos unglaublich empfindlich auf Fahrhöhen reagiert, ist, dass es für die Teams schwierig war, die Dinge vollständig in den Griff zu bekommen.

Das hat dazu geführt hat, dass sich eine Lücke in der Startaufstellung aufgetan hat. Selbst das einst dominierende Mercedes-Team kämpft noch immer damit, herauszufinden, was nötig ist, um das Beste aus dem aktuellen Regelwerk herauszuholen.

Für 2026 zielen die Änderungen am Unterboden darauf ab, das Leistungsfenster der Autos bewusst zu erweitern, damit sie nicht mehr in einem so winzigen Fenster der hinteren Fahrhöhe operieren.

Tombazis erklärt: "Auch hier haben wir eine Menge gelernt. Wir haben an der Philosophie des Unterbodens gearbeitet, der einen weniger starken Diffusor haben und weniger davon abhängig sein wird, sehr nah über dem Boden zu sein."

"Wir gehen davon aus, dass die Betriebsbedingungen der Autos in einer moderateren hinteren Fahrhöhe liegen werden und wir daher dieses Problem nicht haben werden", zeigt sich Tombazis optimistisch.

Keine Angst mehr vor "Frankenstein-Autos"

Die Entwicklung der Autos für 2026 war nicht unumstritten, denn die Teams haben im Laufe der vergangenen Monate Bedenken über die Entwicklung geäußert, die sich abzeichnete.

Vergangenes Jahr erklärte Red Bull, man sei besorgt über das Risiko von "Frankenstein-Autos", die aufgrund der Energieverteilungseigenschaften der neuen Hybridmotoren, die viel stärker als bisher auf Batteriestrom angewiesen sein werden, stark beeinträchtigt seien.

In jüngster Zeit haben einige Simulatortests der neuen aktiven Aerodynamik zu beunruhigenden Ergebnissen geführt, nachdem sich Experimente, bei denen sich nur der Heckflügel bewegte, als nicht praktikabel erwiesen hatten. Die FIA sagt, dass die finale Version der Regeln, auf die man sich geeinigt hat, beide Probleme gelöst hat.

"Wir haben sehr viel Arbeit in das Energiemanagement gesteckt, und viel dieser Panikmache war verfrüht", versichert Tombazis und erklärt: "Wir haben die Motorenregeln im August 2022 fertiggestellt, damit die Hersteller mit der Konzeption und Entwicklung der Antriebe beginnen können, insbesondere die Newcomer."

"Damals haben wir einige grundlegende Simulationen durchgeführt und wussten, was die Hauptprobleme waren und was gelöst werden musste. Wir hatten zwar nicht alle Punkte abgehakt, aber wir wussten, dass es für die verschiedenen Themen Lösungen gab."

"Es war mehr Arbeit nötig, um zwischen den verschiedenen Optionen, die uns zur Verfügung standen, zu entscheiden", verrät Tombazis und ergänzt: "Das führte zu einer Phase, in der viele Leute dachten, die Autos würden auf der Geraden herunterschalten oder in der Mitte der Geraden die Höchstgeschwindigkeit erreichen und dann langsamer werden und so weiter."

"Ich denke, wir haben zusammen mit den Teams und nicht allein einen vernünftigen Job gemacht, um das Energiemanagement zu simulieren und zu definieren, um all das in den Griff zu bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass es jetzt in Ordnung ist", so Tombazis.

Neue Boliden "haben insgesamt mehr Leistung"

Zu den jüngsten Sorgen um die aktive Aerodynamik fügt Tombazis hinzu: "Wir haben einige Tests durchgeführt, um herauszufinden, ob die Einstellung des Heckflügels für sich genommen in Ordnung ist oder nicht, und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie zu unausgewogen sein könnte."

"Also müssen der Front- und der Heckflügel gemeinsam angepasst werden", erklärt er. Das Endergebnis soll laut Tombazis ein Auto sein, das keineswegs einen Rückschritt darstellt. "Die Autos haben insgesamt mehr Leistung", betont er.

Tombazis präzisiert: "Eine schnellere Beschleunigung aus den Kurven heraus und entweder ähnliche oder höhere Höchstgeschwindigkeiten insgesamt, ohne dass die Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden signifikant abnimmt."

"Die Kurvengeschwindigkeiten werden aufgrund des geringeren Abtriebs ein wenig sinken. Also insgesamt: geringere Kurvengeschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit auf der Geraden und härteres Bremsen", so Tombazis.

In der Tat hat man das Gefühl, dass das Jahr 2026 der Formel 1 die Chance bietet, das mit dem aktuellen Regelwerk Versäumte nachzuholen. Oder wie Tombazis sagt: "Wir glauben, dass wir 2022 einen Schritt in Richtung engeres Racing gemacht haben."

"Aber es gab auch Dinge, die wir falsch gemacht haben, und wir versuchen jetzt, es komplett richtig zu machen."

