Formel-1-Regeln 2026: Problem der Fahrzeughöhe soll entschärft werden

Seitdem die Formel-1-Autos mit Bodeneffekt zurückgekehrt sind, stehen die Ingenieure vor der großen Herausforderung, die maximale Leistung aus diesen Fahrzeugen herauszuholen. Besonders schwierig ist es, einen Kompromiss zwischen aerodynamischer und mechanischer Plattform zu finden.

Denn die Autos sollen möglichst nah am Boden fahren, weil sie dort den meisten Abtrieb erzeugen. Doch das Phänomen des "Porpoising" (Hüpfen), bei dem das Fahrzeug auf- und abprallt, während es an Abtrieb gewinnt und verliert, erschwert die Sache.

Anfang dieses Jahres meinte James Allison, Technischer Direktor bei Mercedes, dass die Formel 1 wegen der Beschaffenheit dieser Fahrzeuggeneration Probleme habe. "Ich rede wahrscheinlich ständig darüber, weil es mich so sehr beschäftigt, aber ich persönlich finde das nicht gut", sagte der britische Ingenieur.

"Ich finde es nicht ideal, dass die Autos, wenn sie die Garage verlassen, mit so wenig Abstand zum Boden fahren müssen", kritisierte er und deutete wenige Millimeter an.

Mit den neuen Regelungen für 2026, die in der vergangenen Woche im World Motor Sport Council der FIA verabschiedet wurden, zeichnet sich jedoch eine charakteristische Veränderung ab: Die Autos sollen nicht mehr so nah am Boden fahren.

Nikolas Tombazis, der Leiter der FIA für Formelwagen, erklärt dazu: "Es ist viel weniger ein Venturi-Effekt als bei der aktuellen Generation. Wir wollten, dass die Autos nicht mehr ganz so nah am Boden fahren müssen wie die aktuellen Fahrzeuge, um diesen aerodynamischen Mechanismus ein wenig zu entspannen."

Allison hatte auch angedeutet, dass Strecken wie Austin, wo die Anforderungen an das Auto ein breites Spektrum an Geschwindigkeiten umfassen, besonders schwierig seien, wenn die Autos die ganze Zeit so niedrig gefahren werden müssen.

"Früher konnte man das Auto auf Strecken, die eher eintönig sind, etwas einseitiger abstimmen", erklärte er. "Wenn es keine große Geschwindigkeitsvariation gibt, konnte man das Auto so abstimmen, dass es für die Kurven ausgelegt ist, wo man gut ist, ohne zu stark darunter zu leiden, wenn es auf einer Seite abfällt."

"Aber wenn man an einen Ort geht, der das Auto vielseitiger fordert, wie Austin, wo es wirklich schnelle Abschnitte, einige langsame Passagen, Zwischenbereiche, lange Geraden und Bodenwellen gibt, wird das den Bereich testen, wo die Leistung abfällt."

"Es geht um das Abreißen des Abtriebs am Ende der Geraden und darum, dass das Auto in den schnellen Kurven stabil bleiben muss. Es ist schwierig, das Auto dazu zu bringen, all diese Anforderungen zu erfüllen, wenn die Regeln im Wesentlichen verlangen, dass das Auto stets nahe am Boden fährt."