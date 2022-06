Formel-1-Rookie Guanyu Zhou: Noch keine Pläne für 2023

Audio-Player laden

Formel-1-Rookie Guanyu Zhou sagt, er habe "noch keine Pläne für die Zukunft", während man davon ausgeht, dass sein aktueller Vertrag mit Alfa Romeo nur für eine Saison gilt. Als erster chinesischer Fahrer in der Königsklasse erlebte er an der Seite von Teamkollege Valtteri Bottas eine wechselhafte Saison.

"Wir stehen noch am Anfang dieser Saison. Ich habe also noch keine Pläne für die Zukunft oder was ich vorhabe", sagt Zhou. "Aber ich genieße meine bisherigen Momente in der Formel 1 sehr. Natürlich war es ein ziemliches Auf und Ab. Aber insgesamt bin ich sehr glücklich und freue mich, hier zu sein."

Er habe das Gefühl, noch viele Rennen fahren zu müssen, um seine Fähigkeiten in der Formel 1 zu entwickeln, betont der Rookie. "Ich mache mir also noch nicht allzu viele Gedanken über die Zukunft. Im Moment konzentriere ich mich einfach darauf, mich zu verbessern und dem Team doppelte Punkte zu bescheren."

In seiner Debütsaison hat das bisher nur einmal geklappt: Beim Saisonauftakt wurde Zhou Zehnter, Bottas fuhr auf Rang sechs. Der erfahrene Finne konnte mit einer Ausnahme auch danach konstant punkten, während es für Zhou weniger gut lief. Doch der Chinese glaubt, dass sich das auch wieder ändern wird.

"Wenn alles so läuft wie geplant, weiß ich nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in dieser Saison einen guten Job machen können, und ich mache mir noch nicht allzu viele Gedanken darüber, was im nächsten Jahr auf mich zukommen wird", sagt der Alfa-Romeo-Pilot.

Auf die Frage, ob seitens des Teams konkrete Ziele ausgesprochen worden seien, die er erreichen muss, um einen Platz für nächstes Jahr zu behalten, sagt Zhou: "Nein, es gibt kein Ziel vom Team. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass alle mit meinen Fortschritten und damit, dass ich bisher keine Fehler gemacht habe."

"Das ist hier sehr wichtig, weil wir noch ganz am Anfang stehen und es uns an Teilen mangelt. Wir müssen uns also wirklich darauf konzentrieren, keine Fehler und trotzdem Fortschritt zu machen. Ich muss einfach weitermachen. Es ist noch zu weit weg, darüber nachzudenken, was in der nächsten Saison passieren wird."

Weitere Co-Autoren: Erwin Jaeggi. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.