Formel 1 rüstet beim eigenen Motorhome für 2022 auf

Die Chefs der Formel 1 werden in diesem Jahr im Fahrerlager zumindest optisch deutlich präsenter sein. Denn kurz vor Beginn der Testfahrten in Barcelona sorgt ein neues doppelstöckiges Motorhome im Paddock für Aufsehen.

Nach Jahrzehnten, in denen sich der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone für ein unauffälliges Motorhome mit Vorzelt entschieden hatte, setzt Liberty Media nun auf eine Konstruktion, deren Größe mit jenen Anlagen vergleichbar ist, für die vor allem die Teams bekannt sind.

Die Formel 1 wird ihr neues Motorhome wahrscheinlich für ihre Mitarbeiter, Meetings und Gäste bei den europäischen Rennen nutzen - verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage in der Saison 2022 normalisieren wird, nachdem die Fahrerlager in den vergangenen zwei Jahren größtenteils leer waren.

Die Umstellung erfolgt nur wenige Jahre, nachdem Motorsportdirektor Ross Brawn vorgeschlagen hatte, dass der Sport einige der extravaganten Designs zurückfahren müsse.

Im Rahmen des Bestrebens des Sports, klimaneutral zu werden, schlug Brawn damals vor, dass kleinere Motorhomes dazu beitragen könnten, die Ausrüstung, die zu den Rennen transportiert werden muss, zu reduzieren.

"Für neun Rennen im Jahr haben wir Motorhome, die von Lastwagen transportiert werden, eine große Flotte von Lastwagen", sagte er. "Bei den anderen 15 Rennen sind sie froh, wenn sie das benutzen können, was sie am Donnerstag vorfinden."

"Wir fahren zu den Überseerennen, zum Beispiel nach Baku, und es gibt einen guten Satz an Fertigteilen, die für uns bereitstehen. Niemand beschwert sich, und es ist alles praktikabel."

"Dann fahren wir nach Monza und haben unsere Paläste mit all den Lastwagen, die für den Transport benötigt werden. In Zukunft wollen wir in ein Motorhome oder eine Hospitalit umziehen, die mit weitaus geringerem logistischem Aufwand und weniger Transportaufwand errichtet werden könnte als jetzt."

Mit Bildmaterial von Roman Wittemeier.