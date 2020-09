F1 Sotschi 2020: Hamilton beim Trainingsauftakt auf Platz 19

Zwei Unfälle haben das erste Freie Training zum Grand Prix von Russland in Sotschi geprägt. Jener von Carlos Sainz (12./McLaren/+2,047) in Kurve 7 ging halbwegs glimpflich aus und konnte mit einem virtuellen Safety-Car aufgelöst werden. Als etwas später aber Nicholas Latifi (20./Williams/+2,861) in Kurve 10 abflog, musste die Session für neun Minuten unterbrochen werden.

Beide Fahrer blieben bei ihren Unfällen unverletzt. Sainz konnte sogar noch selbst in die Box fahren. "Nicht der beste Start ins Wochenende. Aber zum Glück haben wir beim Heckflügel genug Ersatzteile mit", sagt McLaren-Teamchef Andreas Seidl.

Denn McLaren fährt in Sotschi erneut die neue Nase, die stark an jene von Mercedes erinnert. Lando Norris (13./+2,187) probierte diese in FT1 aus (nach Sainz in Mugello). Die Entscheidung, ob sie für Qualifying und Rennen am Auto bleibt, fällt am Freitagabend.

Hamilton mit 2,8 Sekunden Rückstand auf P19

"In Mugello hat die Nase wie erwartet funktioniert", sagt Seidl. "Wir müssen es im Moment Schritt für Schritt nehmen, heute die Performance evaluieren und dann am Abend eine Entscheidung treffen, ob wir sie auch ins restliche Wochenende reinnehmen wollen."

An der Spitze gab's indes keine Überraschung. Sotschi-Spezialist Valtteri Bottas erzielte seine Bestzeit von 1:34.923 Minuten sogar auf den harten Pirelli-Reifen. Seine ersten Verfolger (Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez und Lance Stroll) fuhren zwar mit dem Soft (also zwei Grade weicher), hatten aber trotzdem 0,5, 0,7, 0,9 beziehungsweise 1,0 Sekunden Rückstand.

Seit 1913 wurden acht Grands Prix von Russland ausgetragen, und die hat alle Mercedes gewonnen. Die Favoritenrolle ist klar definiert. Doch ausgerechnet WM-Leader Lewis Hamilton belegte im ersten Training nur den 19. Platz, mit 2,8 Sekunden Rückstand.

Das hatte auch damit zu tun, dass er zu Beginn mit seinem Hard-Reifensatz nicht zufrieden war ("Tyres are gone") und er am Ende der Session lieber schon einen Longrun fuhr statt für die Galerie auf Zeitenjagd zu gehen. Um die Konkurrenzfähigkeit des Mercedes-Superstars muss man sich keine Sorgen machen.

Sebastian Vettel erwischte einen soliden Start ins Wochenende, wurde mit 1,4 Sekunden Rückstand Neunter und war vor allem um 0,6 Sekunden schneller als Teamkollege Charles Leclerc (11.). Ob das etwas mit den Ferrari-Updates zu tun hat (Front- und Heckflügel), entzieht sich unserer Kenntnis.

Neue Teile für Stroll, neuer Motor für Verstappen

Updates gab's auch bei anderen Teams. Racing Point gibt die neue Heckpartie nur an Stroll, weil nach dessen Crash in Mugello eine zweite noch nicht verfügbar ist. Und sowohl bei Verstappen als auch bei den beiden AlphaTauris wurde vor Sotschi die komplette Power-Unit gewechselt. Bei Alexander Albon (8./Red Bull/+1,331) nicht.

