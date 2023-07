Formel-1-Saison mit 24 Rennen: Teams müssen sich neu erfinden

Die Chefs der Formel-1-Teams sind sich einig, dass die für die nächste Saison geplanten 24 Rennen eine Grenze darstellen, während man versucht, mit der Personalrotation zu jonglieren. Bereits der Kalender für 2023 war ursprünglich mit 24 Rennen angekündigt worden, bevor der Grand Prix von China aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 gestrichen wurde.

Der Grand Prix der Emilia Romagna wurde in letzter Minute wegen Überschwemmungen abgesagt, aber viele Teammitglieder waren bereits in Italien oder auf dem Weg dorthin, sodass sie tatsächlich an 23 Wochenenden arbeiteten, auch wenn das Rennen in Imola nicht stattfand.

Das Rennen in Schanghai steht 2024 wieder auf dem Kalender, sodass der Sport ohne weitere Änderungen zum ersten Mal 24 Veranstaltungen in Angriff nehmen wird. "Ich denke, 24 ist das Limit", sagt McLaren-CEO Zak Brown über den Zeitplan für das nächste Jahr. "Stefano [Domenicali] wird das als solches festlegen."

Zak Brown für Rotation der Strecken

"Es gibt eine Nachfrage nach wahrscheinlich 30 Grands Prix. Ich würde also gerne einen Tag sehen, an dem man 24 Grands Prix hat, aber um mehr Märkte einzubeziehen, hat man vielleicht 20 feste Grands Prix und acht rotierende, sodass man 24 Mal im Jahr in 28 Märkten ist."

"Ich denke, das wäre ein guter Weg, um den Kalender so zu halten, wie er ist, und trotzdem ein Wachstum zu erreichen. Und der Zeitplan wurde aus logistischer Sicht definitiv verbessert, und das ist nicht einfach, denn jedes Gebiet hat einen Grund, warum sie etwas an einem bestimmten Datum haben wollen, oder es gibt andere Veranstaltungen oder Feiertage, Dinge dieser Art. Das ist also für uns alle ein wichtiges Thema, und ich habe keinen Zweifel daran, dass es sich weiter verbessern wird."

Aston Martin: Müssen Wege für Mitarbeiter finden

Mike Krack von Aston Martin betont, dass die Teams dafür sorgen müssen, dass ihre Mitarbeiter nicht ausbrennen, indem sie zwischen den Veranstaltungen wechseln: "Die 24 Rennen sind viel diskutiert worden", sagt Krack. "Wir haben auch die Double- und Tripleheader."

"Ich denke, alle Teams tun das, diskutieren darüber und versuchen, Lösungen zu finden. Aber auch hier zeigt sich die Stärke des Sports, und es ist etwas, dem wir alle zugestimmt haben. Und jetzt müssen wir Wege finden, wie wir das auf nachhaltige Weise für alle umsetzen können."

Williams-Teamchef Vowles: "Es ist ein Optimierungsproblem"

Williams-Teamchef James Vowles stimmt zu, dass eine effiziente Rotation des Personals jetzt eine Schlüsselstrategie für alle Teams ist: "Es ist ein Optimierungsproblem", stellt er fest. "Es ist klar, dass wir nicht einfach immer die gleichen Leute einsetzen können. Wir müssen bis zu einem gewissen Grad überdenken, wie wir Rennsportorganisationen führen."

"Aber es gibt Rennserien, die 32 oder mehr Wochenenden im Jahr fahren. Es ist einfach ein Optimierungsproblem. Wie schaffen wir es, ein Leben zu führen, das für alle tragbar ist, während wir weiterhin Leistung erbringen können?"

Frederic Vasseur: Wir Teamchefs haben es noch gut!

Frederic Vasseur von Ferrari bestätigt ebenfalls, dass das italienische Team im nächsten Jahr eine stärkere Rotation anstrebt, wobei er zustimmt, dass die Anzahl der Rennen den aktuellen Erfolg der Formel 1 widerspiegelt.

"Aber ich würde auch versuchen, nicht arrogant zu sein. Vor fünf Jahren kämpften wir darum, 16 oder 17 Promoter zu finden, die die Rennen durchführen wollten. Heute haben wir einen riesigen Erfolg, und ich würde es vermeiden zu sagen: 'Nein, ich möchte nächstes Wochenende zu Hause bleiben. Ich habe ein Barbecue mit meiner Frau!'"

"Man kann immer 24 sagen. Es ist mehr als 23 und weniger als 25. Und ich weiß nicht, was die richtige Zahl ist, aber ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich ausgewogen ist. Sicherlich brauchen wir eine Art Rotation für die Jungs, denn wie gesagt, ich komme am Donnerstag auf die Strecke und fahre am Sonntagabend wieder weg, und wenn die Jungs am Montag und Dienstag kommen und am Montag wieder gehen, ist das nicht dasselbe Leben. Für mich ist das in Ordnung. Für sie werden wir die Rotation einrichten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.