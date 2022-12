Formel-1-Saisonauftakt 2024 findet in Saudi-Arabien statt

Audio-Player laden

Saudi-Arabien wird den Formel-1-Saisonauftakt 2024 ausrichten, nachdem es darum gebeten hatte, den Grand Prix vor Beginn des Ramadan zu veranstalten. Er war erst 2021 als vorletztes Rennen in den Kalender aufgenommen worden. In dieser Saison fand er als zweiter Lauf nach dem Grand Prix von Bahrain statt.

Im Jahr 2023 wird das Rennen wieder den zweiten Termin belegen, während Saudi-Arabien 2024, als Gastgeber für das Eröffnungsrennen vorgesehen ist. Diese Information geht aus einer Mitteilung des Bundesstaates Victoria zum Grand Prix von Australien hervor.

Darin wird eine erneute Vertragsverlängerung mit Melbourne bis einschließlich 2037 bekannt gegeben, wobei es heißt: "Ein Teil der Vereinbarung sieht vor, dass Melbourne das erste Rennen der Formel-1-Saison für mindestens vier Jahre zwischen 2023 und 2037 ausrichten wird, wobei Saudi-Arabien das erste Rennen der Formel-1-Saison 2024 aus Respekt vor dem Ramadan ausrichten wird."

Der Ramadan beginnt in Saudi-Arabien 2024 am Sonntag, 10. März, und dauert bis zum 8. April. Das bedeutet, dass die Saison wohl schon Anfang März beginnen würde.

Nach der vorherigen Vereinbarung sollte Australien das Eröffnungsrennen 2024 ausrichten. Doch die Bitte der saudi-arabischen Veranstalter, den Grand Prix vor dem Beginn des Ramadan auszutragen, führte zu der nun verlautbarten Terminänderung.

Terminliche und personelle Veränderungen

Australien war seit der Aufnahme von Melbourne in den Kalender 1996 bis 2019 jedes Jahr Gastgeber des ersten Saisonrennens, mit Ausnahme von 2006 und 2010. Die vergangenen zwei Jahre musste der Grand Prix aufgrund der Pandemie entfallen, kehrte aber 2022 als drittes Rennen in den Kalender zurück.

Im kommenden Jahr wird der Grand Prix von Australien zum letzten Mal unter der Aufsicht von Andrew Westacott stattfinden. Der CEO der Australian Grand Prix Corporation (AGPC) wird nach dem Rennen im Albert Park 2023 von seinem Amt zurücktreten.

Wie die AGPC bekanntgab, wird sich Westacott sich nicht um eine weitere Amtszeit bewerben, wenn sein aktueller Vertrag am 30. Juni nächsten Jahres endet. Damit endet seine Tätigkeit für die AGPC, die 2006 als "General Manager - Operations" begann.

Im Februar 2011 wurde Westacott an die Spitze des Unternehmens befördert und verlässt es als dienstältester CEO, der 15 australische Formel-1-Grand-Prix und 15 australische Motorrad-Grand-Prix ausgerichtet hat. Er war auch für eine Reihe von Vertragsverlängerungen verantwortlich, darunter ein neuer Vertrag, der Anfang dieses Jahres bis einschließlich 2035 unterzeichnet wurde.

Westacott behalt viele "besondere Momente"

Dieser Vertrag wurde nun um zwei weitere Jahre verlängert. Westacott war auch maßgeblich am jüngsten Redesign des Albert-Park-Layouts und den ersten Asphaltarbeiten seit dem Umzug von Adelaide nach Melbourne Mitte der 1990er Jahre beteiligt.

"Es erfüllt mich mit großem Stolz, seit so vielen Jahren für die Australian Grand Prix Corporation arbeiten zu dürfen und so eng mit dem wunderbaren Team und all jenen zusammenzuarbeiten, die in unserer Branche für Großveranstaltungen tätig sind, einschließlich der Formel 1 und der MotoGP", so Westacott.

"Dreißig Veranstaltungen, ein paar Absagen auf dem Weg dorthin und rekordverdächtige Zuschauerzahlen im Jahr 2022 haben allesamt für besondere Momente gesorgt."

Der AGPC-Vorsitzende Paul Little dankte Westacott für seinen Beitrag: "Andrew hat die AGPC durch eine transformative Periode geführt und muss für seinen herausragenden Beitrag zum Motorsport und Tourismus in Victoria gelobt werden."

"Er verlässt die AGPC in einer Position, in der sie weiterhin weltweit erfolgreich sein wird, und ich wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen." Die AGPC wird zu gegebener Zeit einen Nachfolger für Westacott bekannt geben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.