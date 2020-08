F1 Silverstone 2020: Temperatur sinkt, Mercedes auf Pole-Kurs

Nachdem Mercedes bei brütender Hitze am Freitag erstmals verwundbar ausgesehen hatte, ist das Weltmeister-Team rechtzeitig vor dem Qualifying zum Grand Prix von Großbritannien wieder zurück in Form. Denn im dritten Freien Training in Silverstone sicherten sich Valtteri Bottas und Lewis Hamilton die Positionen eins und zwei.

Bottas stellte eine Bestzeit von 1:25.873 Minuten auf und war damit um 0,138 Sekunden schneller als sein Teamkollege. Der lag zwar bei den abschließenden Qualifying-Übungen schon nach dem ersten Sektor leicht hinten; verlor dann aber noch mehr Zeit, als er mutmaßlich vom teilweise sehr starken Seitenwind aus dem Konzept gebracht wurde.

Der Vorsprung auf den ersten (und einzigen ernsthaften) Verfolger Max Verstappen (Red Bull) beträgt vor dem Qualifying 0,300 Sekunden. "Mercedes", analysiert Formel-1-Experte Gary Anderson, "bekommt entweder das Energiemanagement besser hin, oder sie haben einfach für den letzten Sektor mehr Energie übrig. Andere brauchen im ersten Sektor mehr Energie."

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Der Blick auf die Zwischenzeiten bestätigt das: Während im ersten Sektor sogar Daniel Ricciardo (8./Renault/+0,968) am schnellsten war, nehmen die "Schwarzpfeile" der Konkurrenz im dritten Sektor drei Zehntelsekunden und mehr ab. Das ist die Powerpassage der Strecke, mit der Hangargerade und dem Weg zurück zu Start und Ziel.

Verstappen war mit dem Handling des RB16 seinerseits nicht zufrieden. Zuerst meldete er am Boxenfunk ein "rüttelndes Gefühl" links vorne. Und nach seinem schnellen Run funkte er: "Wieder das gleiche. Ich habe hinten keinen Grip mehr." Was suggeriert, dass der Red Bull die Pirelli-Reifen zu schnell verschleißt.

Seinem Teamkollegen Alexander Albon (13.) brummte Verstappen eine Sekunde Rückstand auf. Diesmal ist Albon aber entschuldigt. Nach seinem Crash am Freitag verzichtete Red Bull darauf, sein Chassis zu wechseln. Beim Fire-up am Samstagmorgen stellten die Honda-Ingenieure dann ein Problem mit der Batterie fest. Das zu beheben, kostete 45 Minuten Trainingszeit.

Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Hinter den "großen Drei" eroberte Lance Stroll Platz vier. Rückstand: 0,703 Sekunden. Die beiden Racing Points gingen spät auf die Strecke, als diese am griffigsten war. Bis zur zweiten Zwischenzeit lagen Stroll und Nico Hülkenberg Kopf an Kopf. Erst im dritten Sektor ließ Hülkenberg drei Zehntelsekunden liegen. Letztendlich wurde er Neunter, mit einer Sekunde Rückstand.

Und war damit bester Deutscher! Für Sebastian Vettel läuft Silverstone 2020 weiterhin nicht nach Wunsch. Auf seiner schnellsten Runde bockte der SF1000 ausgerechnet in der ultraschnellen Becketts-Passage. Und später schraubten die Mechaniker schon wieder seinen Fußraum rund um die Pedalerie auf. Bilder, die wir am Freitag schon gesehen hatten.

Mit dem Kampf um die Pole-Position hat Ferrari diesmal nichts zu tun. Vettel wurde mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand 14. Auf Charles Leclerc fehlte ihm eine halbe Sekunde. Der belegte immerhin P6. Es sagt viel aus, dass fünf der sechs Ferrari-Motoren im Feld im Abschlusstraining auf den letzten sieben Positionen lagen.

