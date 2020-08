Formel 1 Silverstone 2020: Lewis Hamilton mit Reifenschaden zum Sieg!

Was für eine Finish im Silverstone! In den letzten drei Runden fingen sich die Piloten gleich reihenweise Reifenschäden ein. In der letzten Runde erwischte es auch Lewis Hamilton (Mercedes), der sich auf der Flanke ins Ziel schleppte.

Max Verstappen hätte den Sieg abstauben können, doch weil Red Bull ihn für die schnellste Rennrunde an die Box geholt hatte, reichte Hamiltons Vorsprung auf der Strecke. Dritter wurde Charles Leclerc (Ferrari).

Entschieden war das Rennen im Grunde bereits nach den ersten Runden, als alle Fahrer an der Spitze während einer Safety-Car-Phase auf die harten Reifen wechselten und auf diesen bis ins Ziel fuhren. Eigentlich!

Denn zweieinhalb Runden vor Schluss fing sich jedoch Bottas jedoch einen Reifenschaden ein und musste an die Box - er fiel aus den Punkten heraus. Gleiches ereilte auch Carlos Sainz (McLaren) und schließlich Hamilton.

So ging Rang vier letzten Endes an Daniel Ricciardo (Renault) vor Lando Norris (5./McLaren), Esteban Ocon (6./Renault) und Pierre Gasly (7./AlphaTauri). Die letzten Punkte gingen an Alexander Albon (8./Red Bull), Lance Stroll (9./Racing Point) und Sebastian Vettel (10./Ferrari).

Zu Rennbeginn hatten zwei deftigere Unfälle zwei Safety-Car-Phasen nach sich gezogen. In Runde eins erwischte es zunächst Kevin Magnussen (Haas), der in der Zielkurve mit Alexander Albon (Red Bull) kollidierte und in die Streckenbegrenzung rauschte.

Wenig später flog Daniil Kwjat (AlphaTauri) urplötzlich in den schnellen Esses ab. Auch der Russe schlug hart in die Streckenbegrenzung ein, stieg aber wie auch Magnussen anscheinend unverletzt aus dem Auto.

Nico Hülkenberg (Racing Point) konnte erst gar nicht ins Rennen starten. Das Team bekam seinen Motor vor dem Grand Prix erst gar nicht zum Laufen, sodass der Ersatzmann von Sergio Perez zuschauen musste.

