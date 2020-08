Formel 1 Silverstone 2020: Mercedes dominiert, Hülkenberg glänzt

Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas: Mercedes hatte auch das dritte Freie Training der Formel 1 zum 70-Jahre-Jubiläums-Grand-Prix 2020 in Silverstone (hier im Liveticker verfolgen!) deutlich im Griff. Hamilton und Bottas blieben gut eine halbe Sekunde vor McLaren-Fahrer Lando Norris, dem besten Verfolger der Mercedes-Fahrer. Als Vierter glänzte Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg im Racing Point.

Sebastian Vettel im Ferrari war nur zu Beginn der 60-minütigen Einheit in den Top 10 vertreten und beschloss das dritte Freie Training mit über einer Sekunde Rückstand auf Position 13 unter 20 Fahrern. Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!

Größere Zwischenfälle gab es nicht.

Das dritte Freie Training in der Chronologie:

Beide Ferrari-Fahrer gingen mit neuen Antriebssträngen in das dritte Freie Training, nachdem am Freitag ein Defekt am Auto von Sebastian Vettel aufgetreten war. Bei Charles Leclerc wurde aus Vorsichtsgründen ebenfalls der Antrieb getauscht. Beide Wechsel waren straffrei möglich, weil die erlaubte Komponentenzahl nicht überschritten wurde.

Schon auf seiner Installationsrunde meldete Daniil Kwjat von AlphaTauri per Funk: "Mein Lenkrad scheint nach rechts zu ziehen." Er kam direkt wieder zurück an die Box.

Nach gut zehn Minuten registrierte Lando Norris im McLaren mit 1:29.236 Minuten die erste Formel-1-Rundenzeit des Tages. Er steigerte sich kurz danach auf 1:28.923 Minuten. Nach einer Viertelstunde hatten lediglich vier Fahrer fliegende Runden erzielt.

Fotostrecke Liste Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 1 / 7 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 2 / 7 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 3 / 7 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 4 / 7 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 5 / 7 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 6 / 7 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 7 / 7 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Nach 20 Minuten übernahm Charles Leclerc im Ferrari mit 1:28.346 Minuten den ersten Platz. Zu diesem Zeitpunkt waren Mercedes und Red Bull noch gar nicht in Erscheinung getreten.

Als wenige Augenblicke Valtteri Bottas erstmals im Mercedes hinausfuhr, ging er in 1:27.509 Minuten sofort an die Spitze. Nach einer halben Stunde im dritten Freien Training führte Bottas vor Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly und Lance Stroll. Nico Hülkenberg belegte Platz elf und Sebastian Vettel lag an 16. Stelle.

Im weiteren Trainingsverlauf eroberte Lando Norris den ersten Platz zurück, mit 1:27.202 Minuten, nur um kurz darauf von Valtteri Bottas in 1:26.784 Minuten unterboten zu werden, der Platz eins fast sofort an Lewis Hamilton verlor. Neue Bestzeit: 1:26.621 Minuten.

Gut zehn Minuten vor Schluss kam es zu einem Missverständnis zwischen Lance Stroll und Max Verstappen, woraufhin Verstappen seinen Versuch abbrach. Verstappen fluchte am Funk.

Seite neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.