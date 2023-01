Formel-1-Sponsor Saudi Aramco zweitwertvollstes Unternehmen der Welt Trotz aller Diskussionen über Menschenrechte & Co., fließt Geld im Übermaß von Saudi-Arabien in die Formel 1: So macht sich der Golfstaat im Sport breit

Autor: Kevin Hermann Audio-Player laden Die Verbindungen zu Saudi-Arabien in die Formel 1 sind in den vergangenen Jahren fortwährend größer geworden. 2020 stieg mit dem Erdölförderer Saudi Aramco das aktuell zweitgrößte Unternehmen der Welt in die Königsklasse als einer der Hauptsponsoren ein. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Seit 2021 gibt es zudem einen Großen Preis von Saudi-Arabien, den wahrscheinlich lukrativsten Austragungsort der Formel 1 aller Zeiten, zumindest aus finanzieller Sicht. Kein Wunder, dass daher auch über ein zweites Rennen im Golfstaat gesprochen wird. Saudi-Arabien ist zudem stark bei Aston Martin involviert, sowohl beim Formel-1-Team, als auch beim Sportwagenhersteller. Während Aramco einer der Hauptsponsoren des Formel-1-Rennstalls ist, ist zudem der saudi-arabische Staatsfonds groß beim Sportwagenhersteller Aston Martin Lagonda eingestiegen, wo bekanntermaßen Lawrence Stroll der CEO ist. Dass die Formel 1 sehr viel mit dem Geld aus Saudi-Arabien verdienen kann, ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Saudi Aramco hinter dem Tech-Riesen Apple das zweitgrößte Unternehmen der Welt ist. Die Größe bestimmt dabei die Marktkapitalisierung, die berechnet wird, indem man die Anzahl aller Aktien eines Unternehmens mit dem Kurs der Aktie multipliziert. Aramco bricht US-Dominanz: Die 10 größten Unternehmen der Welt 1. Apple (USA) - 2,066 Billionen Dollar 2. Saudi Aramco (Saudi-Arabien) - 1,887 Billionen Dollar 3. Microsoft (USA) - 1,787 Billionen Dollar 4. Alphabet (USA) - 1,145 Billionen Dollar 5. Amazon (USA) - 856 Milliarden Dollar 6. Berkshire Hathaway (USA) - 681 Milliarden Dollar 7. United Health (USA) - 495 Milliarden Dollar 8. Johnson & Johnson (USA) - 461 Milliarden Dollar 9. Exxon Mobil (USA) - 454 Milliarden Dollar 10. Visa (USA) - 439 Milliarden Dollar Das Geld aus Saudi-Arabien trägt ohne Frage dazu bei, dass die Formel 1 so lukrativ wie noch nie geworden ist, doch auf der anderen Seite ist die Kritik über das Engagement des Landes groß, wenn man die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien betrachtet. Vor allem der Bombenanschlag auf eine Aramco-Anlage während einer Formel-1-Session im vergangenen Jahr, hat erneute Diskussionen entfacht, ob man in einem Land wie Saudi-Arabien überhaupt fahren sollte. Saudi-Arabien sorgt auch in anderen Sportarten für Unruhe Doch nicht nur in der Formel 1 hinterlässt Saudi-Arabien aktuell seine Fußspuren, denn auch in anderen Motorsportserien wie der Rallye Dakar, Formel E oder der Extreme E tritt Saudi Aramco als Sponsor auf. Kritikpunkt ist dabei vor allem, dass die Spieler zum Teil hunderte Millionen Dollar kassieren, nur, dass sie einfach mitspielen. Auf die Leistung kommt es somit nur noch bedingt an, obwohl für Turniersiege ebenfalls gigantische Preisgelder warten würden. Mit dem Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr, sowie der Übernahme des englischen Erstligisten Newcastle United durch Saudi-Arabien bekommt nun auch der Fußball die finanzielle Macht des Golfstaates zu spüren. Rund 200 Millionen Euro soll Ronaldo pro Jahr in Saudi-Arabien verdienen, was das höchste Gehalt der Fußball-Geschichte sein wird. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Neue Formel-1-Teams: FIA-Präsident will Prozess starten Nächster Artikel Formel 1 2023: Diese Rennen zeigen ServusTV und ORF in Österreich geteilte inhalte