Formel-1-Stammtisch: Einmal Norbert Haug selbst eine Frage stellen!

Der virtuelle Formel-1-Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ist seit seiner Einführung im Dezember 2021 zu einem Fixstern für deutschsprachige Formel-1-Kenner geworden. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, selbst mit prominenten Gästen wie Ralf Schumacher, Alexander Wurz oder Bernd Mayländer zu plaudern? Unser Format macht das aber möglich.

Die Juli-Ausgabe des Stammtischs steigt am Montagabend nach dem Grand Prix von Frankreich (25. Juli), und auch diesmal haben wir wieder einen besonderen Gast eingeladen: Norbert Haug, über zwei Jahrzehnte lang Motorsportchef von Mercedes-Benz, wird ab 19:00 Uhr Fragen unserer Kanalmitglieder beantworten, die via Zoom-Meeting mit Haug kommunizieren können.

Haug dirigierte von Oktober 1990 bis März 2013 alle weltweiten Aktivitäten der Marke Mercedes im Motorsport. Unvergessen die goldene Ära der modernen "Silberpfeile" in der Formel 1, die 1997 in Australien gleich ihr erstes Rennen gewannen und 1998 und 1999 mit Mika Häkkinen Weltmeister wurden, jeweils im Duell gegen Michael Schumacher (beziehungsweise 1999 Eddie Irvine) und Ferrari.

McLaren-Mercedes: Goldene Ära in der Formel 1

McLaren-Mercedes war damals die Topadresse in der Formel 1, mit Stardesigner Adrian Newey als genialem Tech-Mastermind, Ron Dennis als perfektionistischem McLaren-Teamchef und Haug als verantwortlichem Motorsportchef bei Mercedes. Später spielte Haug auch die zentrale Rolle bei der Übernahme des Brawn-Teams durch Mercedes - jener Erfolgsrennstall, der die Formel 1 von 2014 bis 2021 dominierte.

Abseits der Formel 1 feierte Mercedes unter Haug auch in der Gruppe C, in der ITC und in der DTM legendäre Erfolge, zum Beispiel mit, unvergessen, Klaus Ludwig und Bernd Schneider. Nicht zu vergessen den Aufstieg des Sauber-Teams von der Gruppe C in die Formel 1, der unter dem Titel "Concept by Mercedes" stattfand.

Motorsportkenner aus allen Blickwinkeln

Lewis Hamilton, mit Michael Schumacher Rekord-Titelgewinner in der Formel 1, entwickelte sich unter Haug vom Kart bis in die Formel 1, feierte dort in Kanada 2007 seinen ersten Grand-Prix-Sieg und 2008 seinen ersten Titelgewinn.

Haug, mit 69 Jahren begeisterter und fachkundiger Beobachter der Motorsportszene und eifrig konsultierter Fachmann und Berater, kennt den Motorsport aus allen Blickwinkeln. Begonnen hat er seine Laufbahn als Journalist, unter anderem als Stellvertretender Chefredakteur von auto motor und sport; zwischendurch fuhr er auch selbst Rennen, zum Beispiel im Porsche-Carrera-Cup und bei den 24 Stunden auf der Nürburgring-Nordschleife. Der interessierten Öffentlichkeit wurde er ab 1990 bekannt als Mercedes-Motorsporchef.

Unsere Kanalmitglieder haben am Freitagabend die einzigartige Gelegenheit, in einem Zoom-Meeting persönlich mit Norbert Haug über seine Erlebnisse in der Formel 1 und im Motorsport generell zu plaudern und ihm Fragen zu stellen.

Unsere User bestimmen die Themen. Und eins steht fest: Norbert Haug ist einer, der viele Geschichten zu erzählen hat.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat am 24. Juni Ralf Schumacher eine Stunde lang Fragen unserer Kanalmitglieder beantwortet. Unter anderem darüber, warum er McLaren-Teamchef Ron Dennis einmal beim Abendessen hat sitzen lassen und wie es war, unter Frank Williams und Patrick Head Formel 1 zu fahren.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Juli-Stammtisch (Beginn: Montag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei haben User die Gelegenheit, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun. Wichtiger Hinweis: Von Apple-Geräten aus kann keine neue Mitgliedschaft abgeschlossen werden. Wer bereits Mitglied ist, kann dann jedoch auch vom iPhone oder iPad aus beim Stammtisch mitmachen.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar!) kostet 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

