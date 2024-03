Formel-1-Stammtisch: Ticken Sie genauso knallhart wie Franz Tost, Herr Bayer?

Groß war die Aufregung im Winter, als bekannt wurde, dass die Scuderia AlphaTauri ab 2024 "Visa Cash App RB Formula One Team" heißen wird. Ein stark kommerziell geprägter Name, der bei vielen Fans gar nicht gut ankam. Und auch viele Motorsportmedien rebellierten, bis hin zu jenem etablierten Magazin, das das Team aus Protest zunächst nur noch als Toro Rosso bezeichnen wollte.

Inzwischen hat sich Racing Bulls als Name für den Rennstall aus dem italienischen Faenza durchgesetzt, und die Aufregung hat sich gelegt. CEO der Racing Bulls ist auch nach dem Abgang von Langzeit-Teamchef Franz Tost ein Österreicher: Peter Bayer. Und der ist am Donnerstagabend live zu Gast am virtuellen Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Der Formel-1-Stammtisch ist ein einzigartiges Format, bei dem User die Möglichkeit haben, den Stargästen aus der Formel 1 selbst in einem Online-Meeting eine Frage zu stellen und mit ihnen zu plaudern. Vor den "Questions from the Floor" können die Kanalmitglieder am Beginn des Livestreams noch ein von Chefredakteur Christian Nimmervoll geführtes Live-Interview sehen.

Peter Bayer ist seit Juni 2023 CEO in Faenza, seit Januar 2024 als Doppelspitze mit Teamchef Laurent Mekies. Mekies kümmert sich um den Sport, Bayer ums Business und die Politik, könnte man sagen. Eine Aufteilung, die zu funktionieren scheint, denn nach drei von 24 Rennwochenenden liegen die Racing Bulls auf Platz 6 der Konstrukteurs-WM.

Bayer, Jahrgang 1971, schaute schon in seiner Kindheit gemeinsam mit seinem Vater die Formel-1-Rennen von Niki Lauda und später Gerhard Berger und wurde so mit dem Motorsportvirus infiziert. Seine berufliche Karriere begann nach dem Studium in Innsbruck allerdings im Wintersport, als Funktionär des Internationalen Snowboardverbandes ISF.

2003 gründete er seine eigene Agentur, VIA3, und veranstaltete mit dieser unter anderem das Sound-City-Festival. Von 2009 bis 2012 kümmerte sich Bayer als CEO um den reibungslosen Ablauf der Olympischen Jugend-Winterspiele in Innsbruck 2012, und 2017 stieß er als Generaldirektor für Sport zum Automobil-Weltverband FIA.

Bayer gilt als einer der Architekten jenes Prozesses, der zum neuen Formel-1-Reglement 2026 geführt hat. Doch nach der Saison 2021 endete seine Zeit bei der FIA, als der neue Präsident Mohammed bin Sulayem sein eigenes Team zusammenstellte. Es dauerte nicht lang, bis Bayer im Juni 2023 als CEO von AlphaTauri wieder in der Formel 1 auftauchte.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im Februar Alexander Bodo, CEO von PACETEQ, einen faszinierenden Deepdive in die Datenanalyse der Formel 1 vorgetragen. Davor waren auch schon prominente Akteure wie Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Ralf Schumacher, Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch zu Gast, oder auch Rennstreckenbauer Hermann Tilke.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am März-Stammtisch (Beginn: Donnerstag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Mit Bildmaterial von Red Bull.