Formel-1-Startzeiten 2024: Katar deutlich später, Las Vegas bleibt gleich

Die FIA hat am Mittwoch die Startzeiten für alle 24 Rennen der Formel-1-Saison 2024 bekanntgegeben. Die Änderungen im Vergleich zu 2023 bleiben dabei überschaubar, mit Miami und Katar haben lediglich zwei Grands Prix eine neue Startzeit bekommen.

Die größte Änderung gibt es dabei in Katar, wo das Rennen im vergangenen Jahr noch um 17:00 Uhr Ortszeit gestartet wurde. Weil die Piloten allerdings große Probleme mit der Hitze hatten, geht es dort 2024 erst um 20:00 Uhr Ortszeit los, also drei Stunden später.

Deutlich kleiner ist die Verschiebung in Miami, wo es statt um 15:30 Uhr Ortszeit in diesem Jahr "erst" um 16:00 Uhr losgehen wird. Damit werden alle 24 Rennen in der Formel-1-Saison 2024 zur vollen Stunde gestartet.

Keine Änderung gibt es bei der Las-Vegas-Startzeit, obwohl einige Piloten den Zeitplan des Rennens im vergangenen Jahr kritisiert hatten. Gestartet wird dort erneut am Samstag, und zwar erst um 22:00 Uhr Ortszeit.

Insgesamt wird es damit in diesem Jahr drei Samstagsrennen geben, denn auch die ersten beiden Saisonläufe in Bahrain (Start um 18:00 Uhr Ortszeit) und Saudi-Arabien (20:00 Uhr Ortszeit) finden jeweils an einem Samstag statt.

Neben den Startzeiten für die Rennen wurden auch die Trainings- und Qualifikationszeiten für die meisten Wochenenden bekanntgegeben. Lediglich bei den Sprintevents und dem Las-Vegas-Grand-Prix wurden erst einmal nur die Rennzeiten bestätigt.

Auch in diesem Jahr wird es wieder sechs Sprintrennen geben, nämlich in China, Miami, Österreich, Austin, Brasilien und Katar. Das Hauptrennen in China, das 2024 erstmals seit 2019 wieder ausgetragen werden soll, beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit.

Die Startzeiten der Formel-1-Rennen 2024 in der Übersicht:

Bahrain (2. März): 18:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MEZ)

Saudi-Arabien (9. März): 20:00 Uhr (18:00 Uhr MEZ)

Australien (24. März): 15:00 Uhr (5:00 Uhr MEZ)

Japan (7. April): 14:00 Uhr (7:00 Uhr MESZ)

China (21. April): 15:00 Uhr (9:00 Uhr MESZ)

Miami (5. Mai): 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ)

Emilia-Romagna (19. Mai): 15:00 Uhr

Monaco (26. Mai): 15:00 Uhr

Kanada (9. Juni): 14:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ)

Spanien (23. Juni): 15:00 Uhr

Österreich (30. Juni): 15:00 Uhr

Großbritannien (7. Juli): 15:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ)

Ungarn (21. Juli): 15:00 Uhr

Belgien (28. Juli): 15:00 Uhr

Niederlande (25. August): 15:00 Uhr

Italien (1. September): 15:00 Uhr

Aserbaidschan (15. September): 15:00 Uhr (13:00 Uhr MESZ)

Singapur (22. September): 20:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ)

USA (20. Oktober): 14:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ)

Mexiko (27. Oktober): 14:00 Uhr (21:00 Uhr MEZ)

Brasilien (3. November): 14:00 Uhr (18:00 Uhr MEZ)

Las Vegas (23. November): 22:00 Uhr (7:00 Uhr MEZ / + 1 Tag)

Katar (1. Dezember): 20:00 Uhr (18:00 Uhr MEZ)

Abu Dhabi (8. Dezember): 17:00 Uhr (14:00 Uhr MEZ)

