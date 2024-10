Formel-1-Statistik: Das gibt es erst zum dritten Mal seit 1950!

Die Saison 2024 nimmt einen besonderen Stellenwert ein in der Formel-1-Historie. Denn erst zum dritten Mal überhaupt ist es vier unterschiedlichen Konstrukteuren gelungen, jeweils mindestens drei Grand-Prix-Siege zu erreichen: Red Bull (7 Siege), Mercedes (3), McLaren (3) und Ferrari (3).

Das ist davor nur zweimal in den 1970er-Jahren passiert, und beide Male unter Beteiligung von Teams, die auch 2024 in der Siegerliste auftauchen: 1974 haben McLaren (4), Ferrari (3), Lotus (3) und Brabham (3) in 15 Saisonrennen jeweils drei oder mehr Grand-Prix-Siege erzielt. 1977 waren es bei 17 Saisonrennen Lotus (5), Ferrari (4), McLaren (3) und Wolf (3). (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Einige dieser Rennställe gibt es nicht mehr: Wolf ist noch Ende der 1970er-Jahre wieder von der Bildfläche verschwunden. Brabham und Lotus haben sich zwar noch bis in die 1990er-Jahre hinein gehalten, konnten zum Schluss aber nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen und mussten aufgeben.

Andere wie McLaren und auch Ferrari sind auch bei der dritten Begebenheit dieser Art in den WM-Titelkampf verstrickt. Aber wurde in der Vergangenheit auch jeweils das Team Weltmeister, das die meisten Saisonsieg erzielt hat?

1974 war das der Fall: Auf dem Weg zum Titelgewinn in der Fahrerwertung gewann Emerson Fittipaldi auf McLaren drei Grands Prix. Einen weiteren Sieg steuerte sein Teamkollege Denny Hulme bei. Und zusammen stellten Fittipaldi und Hulme für McLaren den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung sicher. Es waren übrigens die beiden ersten WM-Titel für McLaren in der Formel 1.

1977 gewann das nach Siegen erfolgreichste Team - Lotus - indes keine Titel, obwohl Mario Andretti mit vier Siegen der erfolgreichste Fahrer des Jahres war. Es reichte für ihn in der Fahrerwertung jedoch nur zu Platz drei hinter Niki Lauda im Ferrari und Jody Scheckter im Wolf, die jeweils dreimal gewannen. Und auch der zusätzliche Lotus-Sieg durch Gunnar Nilsson half nicht: Ferrari blieb in der Konstrukteurswertung vorne.

Und 2024? Der siebenmalige Saisonsieger Max Verstappen von Red Bull führt nach 18 von 24 Rennwochenenden mit großem Vorsprung die Fahrerwertung an. In der Konstrukteurswertung ist jedoch McLaren an Red Bull vorbeigezogen. Gut möglich also, dass in diesem Jahr kein Team beide Titel "abräumt", sondern dass unterschiedliche Teams je einen Gesamtsieg einfahren.