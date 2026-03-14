Formel-1-Strafpunkte 2026: Die aktuelle Übersicht der Strafen

Strafpunkte - sogenannte "Penalty-Points" - spielen in der Formel 1 heutzutage eine wichtige Rolle. Neben Sanktionen auf der Strecke können Piloten bei Vergehen auch mit Punkten belegt werden - analog dem Verkehrsregister in Flensburg. Und wie "normale" Autofahrer müssen auch die Formel-1-Piloten zuschauen, wenn sie eine gewisse Grenze überschritten haben.

Wie viele Punkte darf man haben?

Es gilt: Sammelt man zwölf Punkte innerhalb eines Jahres, wird man für ein Rennen gesperrt.

Eingeführt wurde das System vor einigen Jahren, um Wiederholungstätern eine sichtbare und festgelegte Grenze zu setzen. 2012 wurde Lotus-Pilot Romain Grosjean für ein Rennen gesperrt: Er hatte sich im Laufe der Saison mehrere Vergehen geleistet, der schwere Unfall in der ersten Kurve von Spa-Francorchamps brachte das Fass zum Überlaufen.

Punkte sammeln Fahrer für verschiedenste Aktionen. Das kann von Kollisionen auf der Strecke, über Abkürzen bis hin zum Ignorieren von Flaggensignalen gehen. Zwölf Punkte hat seit der Einführung nur ein Fahrer erreicht: Kevin Magnussen 2024.

Einen aktuellen Stand findest du in unserer Formel-1-Strafpunkte-Tabelle.

Artikel A3.3.1 b) des Reglements besagt: "Wenn eine andere Strafe als eine Verwarnung oder eine Geldbuße gemäß dem ISC oder Artikel B1.10.4 verhängt wird, können die Sportkommissare Strafpunkte auf der Superlizenz eines F1-Fahrers vergeben."

"Wenn ein F1-Fahrer 12 Strafpunkte auf seiner Superlizenz angesammelt hat, wird er für den nächsten Wettbewerb suspendiert, woraufhin die 12 Punkte von seiner Superlizenz gelöscht werden. Solche Strafpunkte verbleiben für einen Zeitraum von 12 Monaten auf der Superlizenz des F1-Fahrers und werden jeweils am 12-Monats-Jahrestag ihrer Verhängung wieder entfernt."

Die genaue Übersicht der einzelnen Strafpunkte:

Lando Norris (McLaren): 0 Punkte

Oscar Piastri (McLaren): 4 Punkte

- 2: Bremsmanöver beim SC-Restart in Großbritannien (verfällt am 06.07.2026)

- 2: Kollision in Brasilien (09.11.2026)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 5 Punkte

- 2: Kollision in Österreich (29.06.2026)

- 2: Kollision in den Niederlanden (31.08.2026)

- 1: Gefährliche Fahrweise in Italien (07.09.2026)

George Russell (Mercedes): 0 Punkte

Max Verstappen (Red Bull): 3 Punkte

- 3: Kollision in Spanien (01.06.2026)

Isack Hadjar (Red Bull): 0 Punkte

Charles Leclerc (Ferrari): 1 Punkt

- 1: Gefährliche Fahrweise in Ungarn (03.08.2026)

Lewis Hamilton (Ferrari): 3 Punkte

- 2: Unter Gelb zu schnell in den Niederlanden (31.08.2026)

- 1: Kollision in Brasilien (09.11.2026)

Alexander Albon (Williams): 2 Punkte

- 2: Kollision in Aserbaidschan (21.09.2026)

Carlos Sainz (Williams): 4 Punkte

- 2: Abdrängen in Bahrain (13.04.2026)

- 2: Kollision in den USA (19.10.2026)

Liam Lawson (Racing Bulls): 6 Punkte

- 1: Kollision in Bahrain (13.04.2026)

- 2: Kollision in Bahrain (13.04.2026)

- 1: Kollision in Miami (03.05.2026)

- 1: Kollision in Brasilien (08.11.2026)

- 1: Gefährliche Fahrweise in Abu Dhabi (07.12.2026)

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 0 Punkte

Fernando Alonso (Aston Martin): 0 Punkte

Lance Stroll (Aston Martin): 6 Punkte

- 1: Kollision in Monaco (23.05.2026)

- 2: Abdrängen in Kanada (15.06.2026)

- 2: Kollision in den USA (18.10.2026)

- 1: Mehr als ein Spurwechsel im Duell in Abu Dhabi (07.12.2026)

Esteban Ocon (Haas): 1 Punkt

- 1: Abdrängen in Italien (07.09.2026)

Oliver Bearman (Haas): 10 Punkte

- 2: Unter Rot überholt in Monaco (23.05.2026)

- 4: Verstoß gegen rote Flagge in Großbritannien (05.07.2026)

- 2: Kollision in Italien (07.09.2026)

- 1: Gefährliche Fahrweise in Brasilien (08.11.2026)

- 1: Mehr als ein Spurwechsel im Duell in Abu Dhabi (07.12.2026)

Gabriel Bortoleto (Audi): 2 Punkte

- 2: Kollision in Las Vegas (22.11.2026)

Nico Hülkenberg (Audi): 0 Punkte

Pierre Gasly (Alpine): 2 Punkte

- 2: Kollision in Ungarn (03.08.2026)

Franco Colapinto (Alpine): 1 Punkt

- 1: Abdrängen in Österreich (29.06.2026)

Sergio Perez (Cadillac): 0 Punkte

Valtteri Bottas (Cadillac): 0 Punkte

Jack Doohan: 4 Punkte

- 2: Kollision in China (22.03.2026)

- 2: Abdrängen in China (23.03.2026)

Yuki Tsunoda: 8 Punkte

- 2: Unter Rot überholt in Kanada (14.06.2026)

- 2: Kollision in Österreich (29.06.2026)

- 1: Kollision in Großbritannien (06.07.2026)

- 2: Kollision in Brasilien (09.11.2026)

- 1: Mehr als ein Spurwechsel im Duell in Abu Dhabi (07.12.2026)

Die Übersicht der Verwarnungen 2026 Fahrer Verwarnungen Grand Prix Vergehen Art Russell 1 Australien Kollision in der Boxengasse Driving Albon 1 China Vergehen bei Startübung Driving

Neben den Strafpunkten können auch Verwarnungen - sogenannte Reprimands - zu einem Thema werden und eine Strafe nach sich ziehen.

Das ist nach Artikel B1.10.4 f) des Formel-1-Reglements der Fall, wenn ein Fahrer innerhalb der gleichen Saison fünf Verwarnungen sammelt. Dann gibt es eine Strafversetzung um zehn Positionen in der Startaufstellung. Sollte das Vergehen während eines Rennens kommen, gilt die Strafe für den nächsten Event, an dem der Fahrer teilnimmt.

Allerdings gibt es eine Bedingung: Von den fünf Verwarnungen müssen vier für ein Fahrvergehen ("Driving") vergeben worden sein. Am Ende der Saison werden alle Verwarnungen gelöscht.