Formel-1-Straßenrennen in Saudi-Arabien bereits für 2021 auf dem Plan

Wird Saudi-Arabien bereits 2021 Teil des Formel-1-Kalenders? Wie die Plattform 'RaceFans' berichtet, ist dort in naher Zukunft ein Straßenrennen geplant. Als Austragungsort wird die zweitgrößte Stadt des Landes, Jeddah, genannt.

Dabei handelt es sich um Saudi-Arabiens wichtigste Hafenstadt am Roten Meer. Dort leben rund 3,5 Millionen Menschen.

Es wäre das zweite in Planung befindliche Formel-1-Projekt des Landes im Nahen Osten. Unweit von Riad soll im Rahmen der Errichtung eines milliardenschweren Unterhaltungskomplexes namens Qiddiya auch eine Rennstrecke entstehen, auf der künftig Formel-1-Grand-Prix ausgetragen werden sollen.

Weil die Bauarbeiten aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie jedoch ins Stocken geraten sind und sich verzögern, könnte das angepeilte Straßenrennen in Jeddah in den kommenden Jahren mehr als einmal stattfinden, wie 'RaceFans' weiter schreibt.

So stellen sich die Saudis die Formel-1-Strecke in Qiddiya vor Foto: Qiddiya

Das geplante Rennen in Jeddah könnte am Ende des nächsten Jahres unmittelbar vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi ausgetragen werden, um eine maximale Vorbereitungszeit für den Bau der Strecke zu ermöglichen.

Damit würde Saudi-Arabien sein Engagement im Motorsport ausweiten: 2018 veranstaltete die Formel E in Ad Diriyah nahe der Hauptstadt Riad ihr erstes Rennen, auch die diesjährige Rallye Dakar fand zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt.

