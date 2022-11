Formel-1-Team Alpine und Oscar Piastri einigen sich auf Vertragsauflösung

Audio-Player laden

Der "Rosenkrieg" zwischen dem Formel-1-Team Alpine und Nachwuchsfahrer Oscar Piastri ist beendet. Wie Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com' bestätigt, haben sich beide Parteien über eine Auflösung des Vertrags zum Ende der Saison 2022 geeinigt.

"Wir haben eine Vereinbarung über eine Trennung ausgehandelt", sagt Szafnauer. "Wir ziehen einen Schlussstrich darunter. Wenn diese Saison zu Ende ist, kann er gehen und tun, was er will."

Damit kann Piastri beim Test am 22. November nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi für McLaren fahren. Hätte Alpine der Vertragsauflösung nicht zugestimmt, wäre Piastri noch bis zum Ende das Kalenderjahres an das Werksteam des französischen Autobauers gebunden gewesen und hätte nicht für McLaren testen dürfen.

Das Bewegung in die Angelegenheit gekommen ist, wurde kürzlich offensichtlich. Auf der Rennstrecke von Le Castellet hatte Piastri zwei Tage lange Testfahrten in einem McLaren MCL35M aus dem Vorjahr absolviert. "Das war Teil des Ganzen", sagt Szafnauer über den Test, über den McLaren keine Details bekanntgegeben hatte.

zu Aston Martin abgewanderten Fernando Alonso als Stammfahrer für die Saison 2023 bekannt gegeben.

Dem hatte Piastri aber umgehend öffentlich widersprochen und erklärt, er werde 2023 nicht für Alpine fahren. Anschließend wurde bekannt, dass er zuvor schon einen Vertrag bei McLaren unterschrieben hatte.

Nach wochenlangen Streitigkeiten zwischen beiden Teams entschied Anfang September 2022 das Contract Recognition Board (CRB) des Automobil-Weltverbands FIA, dass Piastris Vertrag mit McLaren für die Saison 2023 der einzig gültige sei.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.