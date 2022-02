Formel-1-Team Haas entfernt russische Sponsoren-Logos

Audio-Player laden

Jetzt reagiert auch US-Rennstall Haas auf den von Russland entfachten Krieg in der Ukraine: In einer kurzen Medienmitteilung erklärte das Formel-1-Team, es werde den dritten Tag der Wintertests in Barcelona in einem komplett weißen Fahrzeug bestreiten - ohne die Logos seines russischen Sponsors Uralkali.

Weitere Änderungen seien nicht geplant, versichert das Team: "Nikita Masepin wird wie vorgesehen den Vormittag bestreiten, für den Nachmittag übernimmt Mick Schumacher."

Weitere Details nannte das Formel-1-Team nicht, sondern schloss seine Mitteilung mit dem Satz: "Im Moment geben wir keine weiteren Stellungnahmen zu Vereinbarungen mit Teampartnern heraus."

Im Tagesverlauf hatte sich bereits Haas-Teamchef Günther Steiner von der offiziellen Formel-1-Pressekonferenz in Barcelona entschuldigen lassen. Wenig später war auch die Haas-eigene Medienrunde des russischen Rennfahrers Masepin abgesagt worden. Einzig Schumacher trat für Haas am zweiten Testtag vor die Presse.

In der Pressekonferenz hatte sich der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel klar positioniert und gegen eine Reise nach Sotschi zum Russland-Grand-Prix ausgesprochen. Mehrere Teamverantwortliche hatten lediglich von einer "traurigen Situation" gesprochen, ohne ähnlich deutlich zu werden wie Vettel.

Noch am Abend will Formel-1-Chef Stefano Domenicali eine Krisensitzung mit den Formel-1-Teamverantwortlichen abhalten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Russland-Grand-Prix in Sotschi ist in der Saison 2022 für den 25. September angesetzt.

