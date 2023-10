Formel-1-Teamchefs diskutieren: Sind 25 Rennen in einer Saison möglich?

Obwohl Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali bereits vor einiger Zeit andeutete, das sein Rennkalender von 24 Rennen derzeit das Maximum für die Formel 1 darstellen, gibt es immer wieder Diskussionen, dass die Anzahl der Rennen noch weiter steigen könnte. 2024 sollen erstmals 24 Rennen über die Bühne gehen, doch wäre danach Schluss?

In der Teamchef-Pressekonferenz reagieren die Teambosse unterschiedlich auf die Frage, ob auch 25 Rennen möglich seien. Mercedes-Teamchef Toto Wolff meint zum Beispiel: "24 sind schon eine Menge. Aber ich denke, wenn wir einen anderen guten Veranstaltungsort finden, der den Kalender bereichert, werden wir sicher einen Weg finden, ihn unterzubringen."

"Wir, als Team, haben bereits begonnen, Schichten zu fahren. Viele Leute nehmen nicht mehr an allen Rennen teil. Aber natürlich gibt es die Renningenieure, die sich einem Auto verschrieben haben, und die Fahrer, die man nicht austauschen kann."

"Ob es aber nun 24 oder 25 Rennen sind, würde also keinen großen Unterschied machen. Aber wir müssen sie auf den Kontinenten unterbringen. Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselthema. Und ich denke, dass die FOM, die über diese Dinge entscheidet, eine gute Arbeit bei der Bewertung leistet."

Zak Brown für Rotationskalender

McLaren-CEO Zak Brown stellt hingegen klar: "Ich denke, 24 Rennen sind das Maximum für das Wohlergehen der Menschen. Aber wir müssen den Sport weiter ausbauen. Ich würde also gerne ein Szenario sehen, in dem es vielleicht 20 feste Grands Prix gibt und, sagen wir, acht, die alle zwei Jahre rotieren."

"Man hat also einen 24-Rennen-Kalender, aber man erweitert den Sport, indem man in andere Regionen und andere Länder geht. Allerdings weiß ich nicht genau, wie das wirtschaftlich für einen Rennstreckenpromoter funktioniert."

"Ich weiß also nicht, ob ein alternierender Kalender für den Veranstalter wirtschaftlich tragfähig ist, aber ich denke, das wäre das ideale Szenario. Aber für mich ist es leicht, das zu formulieren, für die Formel 1 ist es schwieriger, dieses Szenario zu realisieren. Aber ich denke, das wäre das Idealste."

Steiner: Erst einmal müssen wir 24 Rennen bewältigen

Haas-Teamchef Günther Steiner, der mit gerade einmal 250 Mitarbeitern das kleinste Team der Formel 1 führt, bringt ebenfalls den Punkt eines alternierenden Rennkalenders an: "Ich denke, das ist eine Frage, die die FOM zu entscheiden hat, ob sie [Rennen] abwechseln. Was die Verträge machen, damit haben wir nichts zu tun, aber ich denke, es wäre eine gute Idee."

"Es geht auch um die Frage, wie man sie aufteilt. Wenn man eine Zeit lang in einer bestimmten Region bleibt, gibt es weniger Reisen, Hin- und Rückflüge, Langstreckenflüge. Es gibt also eine Menge Dinge, die man diskutieren muss. Aber im Moment denke ich, dass wir nächstes Jahr wissen, dass es 24 Rennen sind, damit werden wir umgehen, wir hatten noch nie 24. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Aber kurzfristig denke ich, dass 24 die Zahl ist, die wir in den Griff bekommen müssen."

Mike Krack: Rennen in Afrika fehlt noch

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack betont jedoch auch die Verantwortung der Formel 1 als Weltmeisterschaft auf allen Kontinenten der Erde zu fahren. Eine Rückkehr des Grand Prix von Südafrika hat sich für 2024 jedoch erst einmal zerschlagen und die vorzeitige Verlängerung mit der Strecke in Belgien, die zuletzt sehr auf der Kippe stand, könnte ein schlechtes Omen für Südafrika sein.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine Weltmeisterschaft handelt, und uns fehlt immer noch ein Kontinent, während wir auf anderen Kontinenten schon viel erreicht haben", sagt Krack. "Ich denke also, es gibt noch ein bisschen Arbeit zu tun. Aber alles in allem denke ich, dass die Formel 1 dort gute Arbeit leistet, das haben wir in den letzten Jahren gesehen."

"Wenn es um die Zahl 22, 23 oder 24 geht, werden wir sicher immer Lösungen finden, um damit umzugehen. Aber alles in allem bedeutet die Weltmeisterschaft für mich, auf allen Kontinenten Rennen zu fahren, wie ich schon sagte."

