Formel-1-Teams einigen sich auf neues Sprintformat ab Baku

Die Einführung eines neuen Sprintformats ab dem kommenden Formel-1-Wochenende in Baku rückt näher. Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat sich am Sonntag in Melbourne mit den Teambossen getroffen, um über die Angelegenheit zu diskutieren. Ein formales Voting hat dabei noch nicht stattgefunden, doch die Teams haben sich auf eine Änderung verständigt.

Die Pläne sehen vor, dem Sprintrennen ein eigenes Qualifying zu verschaffen und das recht überflüssige zweite Training am Samstagmorgen dafür zu streichen. Weil das Sprintrennen nicht mehr die Startaufstellung für den Grand Prix bilden würde, erwartet man sich zudem mehr Action in dem kürzeren Rennen.

Offen war das Format, das die Formel 1 für die Sprint-Wochenenden annehmen würde. Die Teams haben sich entschieden, das reguläre Qualifying für den Grand Prix am Freitag abzuhalten und den Samstag mit Sprint-Qualifying und Sprintrennen komplett zu entkoppeln.

Das neue Qualifying wird vermutlich eine kürzere Version der regulären Qualifikation mit den drei Abschnitten Q1, Q2 und Q3 sein. Als wahrscheinlichste Variante gilt eine Kürzung der Sessions auf zwölf, zehn und acht Minuten.

Das hat zum einen mit der beschränkten Zahl an Reifensätzen zu tun und auch damit, dass die Teams ihre Motoren nicht so lange im Qualifying-Modus fahren wollen. Die Idee eines Einzelzeitfahrens wurde verworfen.

Vor der Einführung in Baku muss es noch einige Klarstellungen im Reglement geben, etwa zur Reifennutzung, Parc-ferme-Bedingungen oder Strafen. Aktuell ist angedacht, dass technische Strafen wie bei den Motoren weiterhin für das Hauptrennen gelten, sportliche Strafen im Sprint aber für die Sprints angewendet werden.

Das heißt: Sollte ein Fahrer im Sprint eine Kollision auslösen und eine Strafe bekommen, würde die sehr wahrscheinlich für den nächsten Sprint gelten.

Die Regeländerungen müssen nun von den Sportdirektoren im Sporting Advisory Committee bestätigt werden, bevor sie vom FIA-Weltrat genehmigt werden können.

Baku wird das erste von sechs Sprintevents in der Formel-1-Saison 2023 sein.

