Formel-1-Teams testen Silverstone-Reifen in Barcelona

Die Formel-1-Teams werden die neueste Reifenkonstruktion von Pirelli am Freitag in Barcelona testen, ehe sie in Silverstone ihr Renndebüt feiern werden. Die neuen Reifen sind die Antwort von Pirelli auf den zunehmenden Abtrieb und die steigende Belastung der Reifen in den Kurven. Sie sind eine vorgezogene Version einer Konstruktion, die ursprünglich für 2024 vorgesehen war.

Einige Teams haben die neue Spezifikation bereits in "blinden" 2024er-Tests ausprobiert. Barcelona wird nun für alle die Gelegenheit bieten, die finale Version zu testen. Jeder Fahrer erhält zwei zusätzliche Sätze C1, die zu einem beliebigen Zeitpunkt im ersten oder zweiten Freien Training eingesetzt werden können. Beim Großbritannien-Grand-Prix werden sie zum ersten Mal an einem ganzen Wochenende im Einsatz sein.

"Wir haben das neue Material bereits getestet, das wir ursprünglich 2024 einführen wollten", sagt Pirelli-Formel-1-Chef Mario Isola. "Wir verwenden weiterhin die gleichen Mischungen, auch das Profil hat sich nicht verändert."

Pirelli: Keine Änderung an der Fahrzeug-Performance

"Wir testen diese Reifen seit dem vergangenen Jahr und haben sie immer weiter verfeinert. Die Idee war, dass wir für den Fall, dass wir 2024 keine Reifenwärmer mehr verwenden sollten, eine Konstruktion mit höherer Widerstandsfähigkeit brauchen, weil wir mit niedrigeren Drücken starten müssten. Daher haben wir mit dem Test der neuen Konstruktionen begonnen."

"Wir haben viele Tests durchgeführt. Meines Erachtens haben mindestens vier oder fünf Teams getestet, aber in Barcelona haben wir natürlich die neueste Version für alle."

Isola zufolge deuten die Tests darauf hin, dass die neue Konstruktion keinen Einfluss auf das Verhalten der Autos haben wird: "Wir haben eine höhere Widerstandsfähigkeit festgestellt aber keine Verschiebung in der Balance", sagt er.

"Wir haben den Teams bereits alle Daten zur Verfügung gestellt, aber auch während der Tests war es für einige Fahrer nachvollziehbar. Ich erwarte also keinerlei Auswirkungen."

Die Teams sind jedoch unsicher, wie sich die Konstruktionsänderung mitten in der Saison auswirken wird. Das gilt vor allem für Rennställe wie Ferrari, für die das Reifenmanagement im Jahr 2023 ein kritisches Thema ist.

"Es ist immer schwierig, Vorhersagen zu machen. Aber es ist gut für uns, den Test zu machen und zu sehen, welche Richtung wir mit der neuen Konstruktion einschlagen werden", sagt Teamchef Fred Vasseur. "Es könnte auch sein, dass sich die Herangehensweise und die Konstanz eines Teams [über einen Stint hinweg] ändern, aber wir werden nach dem Test sehen, wie die Situation ist."

Teams noch skeptisch

Andere Teamchefs räumen ein, dass die Umstellung für Silverstone nicht zwangsläufig leicht werden wird, da die Ingenieure sich auf die neuen Reifen einstellen müssen.

"Ich denke, wir werden einfach damit klarkommen", sagt Haas-Teamchef Günther Steiner. "Wir haben die Daten, uns wurde gesagt, dass sie sie getestet haben, dass sie besser sind, und dass es keinen großen Unterschied geben sollte."

"Aber Probieren geht über Studieren. Und wenn wir sie ausprobieren, werden wir herausfinden, wie sie wirklich sind. Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen. Doch wir müssen Pirelli vertrauen. Sie waren überrascht, wie sehr sich die Performance, der Abtrieb und die Belastung der Reifen erhöht haben.

"Sie mussten aus Sicherheitsgründen handeln. Das haben sie getan, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren wird. Sicherlich müssen wir uns am Anfang, vielleicht im ersten Rennen, noch etwas daran gewöhnen. Wir werden jammern, aber irgendwann darüber hinwegkommen und uns einfach damit abfinden."

"Im Grunde genommen erfolgt diese Änderung, weil Pirelli glaubt, dass sie notwendig ist, und sie sind die Experten", meint Williams-Chef James Vowles.

"Das geht also in Ordnung. Wir sind voll und ganz damit einverstanden. Ich bin mir sicher, dass es einige Nörgler geben wird, aber letztendlich wird sich die Hackordnung nicht dramatisch ändern und wir werden ein sichereres Produkt haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.