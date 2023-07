Formel-1-Teams treffen britische Regierung: Schluss mit Brexit-Albtraum

Die Formel-1-Teams erhoffen sich von der britischen Regierung Hilfe bei der Bewältigung der durch den Brexit, also dem Austritt Großbritanniens aus der EU, verursachten logistischen Probleme.

Anfang dieser Woche besuchten Formel-1-Chef Stefano Domenicali und die sieben Teamchefs der britischen Rennställe die Downing Street zu einem Gipfeltreffen mit dem Staatssekretär des Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport (DCMS) und Beratern des Premierministers.

Während es aus Sicht der Formel 1 vor allem darum ging, der Regierung die Bedeutung des Grand-Prix-Sports für die Wirtschaft bewusst zu machen, der jährlich mehr als zehn Milliarden Pfund in die Kassen spült, standen auch andere Themen auf der Tagesordnung.

Eines der kritischsten Themen waren die Nachteile, die die Formel-1-Teams durch die Auswirkungen des Brexit auf Reisen und Logistik in Europa erleiden.

Williams-Teamchef James Vowles sagt beim Großen Preis von Großbritannien, dass die bürokratischen Hürden, mit denen die Formel 1 beim Transport von Ausrüstung in Europa konfrontiert ist, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Organisatoren Konsequenzen haben, wenn es um die Fertigstellung des Rennkalenders geht.

Logistischer Albtraum

"Wir füllen derzeit mehrere hundert Carnets aus, um Teile ein- und auszuliefern", erklärt er. "Eine der Einschränkungen, die sich daraus ergeben, ist zum Beispiel, dass wir, wenn wir nach Imola fahren, was wir getan haben, und Dinge beschädigt werden, alles zurück nach Großbritannien bringen müssen."

"Außerdem kann man, was den Zeitplan betrifft, nicht zwischen Großbritannien, Imola und Kanada hin- und herfahren. Man muss nach Großbritannien, Imola und wieder zurück nach Großbritannien fahren, um die Gegenstände mit dem Carnet, einem Zolldokument, zu verzollen, und dann weiter in andere Länder".

"Es gibt also eine Bewegung von Komponenten, die im Moment für den Sport nicht hilfreich ist, einschließlich der Optimierung des Kalenders. Hinzu kommt, dass sich auch die Menschen bewegen, was schwierig ist. Es gibt also mehr Verspätungen und mehr verlorene Zeit beim Passieren der Flughäfen auf beiden Seiten als früher".

Bekommt auch die Formel 1 Ausnahmeregelungen?

Es wird angenommen, dass die Formel-1-Teams die Regierung dazu gedrängt haben, ähnliche Ausnahmeregelungen in Betracht zu ziehen, wie sie für Musiker gelten, wenn es um den Transport ihrer Instrumente auf Tourneen geht.

"Es gibt Ausnahmeregelungen", fügt Vowles hinzu. "Es war ein sehr gutes Gespräch, und soweit ich weiß, ist es das erste Mal, dass wir wirklich mit der Regierung gesprochen haben, und die Regierung war sehr offen für unsere Anliegen.

"Sie verstehen, wo der britische Motorsport steht. Sie unterstützen ihn. Und es gibt verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel für Musiker. Ich weiß, dass es um Musikinstrumente geht und dass es dort etwas mehr Freiheit gibt, aber es gibt Diskussionen darüber, ob das auch für den Motorsport gelten kann", sagt Vowles.

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown glaubt, dass jeder Beitrag, den die Regierung zur Unterstützung der Formel 1 leisten könnte, von allen begrüßt würde: "Ich denke, es war großartig, dass Stefano das alles auf die Beine gestellt hat", sagt er.

"Die Regierung unterstützt die Formel 1 sehr und weiß, wie viel sie zur Wirtschaft und zur Unterhaltung des Landes beiträgt. Ich denke, es geht mehr um die Logistik und die Lieferkette: Wenn wir zusammenarbeiten können, um Kapazitäten freizusetzen, dann wird es besser.

