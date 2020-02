Formel-1-Technik 2020: Die wichtigsten Neuerungen am Alfa Romeo C39

Unmittelbar vor dem Beginn der Formel-1-Testfahrten in Barcelona hat Alfa Romeo seinen neuen C39-Ferrari offiziell vorgestellt. Aber wie viel ist wirklich neu am Fahrzeug, das Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi in der Formel-1-Saison 2020 bewegen werden? Unsere Technikexperten Giorgio Piola und Matthew Somerfield haben das Auto analysiert.

Ihre Erkenntnis: Alfa Romeo greift bei vielen Designs auf bisherige Ideen zurück und hat diese für dieses Jahr noch einmal verfeinert. An anderen Stellen aber setzt das Team mit Sitz in der Schweiz aber auch bewusst auf "Zitate" von Konkurrenzmodellen.

Besonders interessant ist erneut die Frontpartie des Alfa-Romeo-Rennwagens. Die eigenwillig geformte Nase fällt sofort auf, ebenso wie der extrem geformte Frontflügel.

In unserer Fotostrecke diskutieren Piola und Somerfield den C39-Ferrari im Detail und zeigen auch Rückblicke auf das Vorjahresmodell.