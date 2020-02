Formel-1-Technik 2020: Die wichtigsten Neuerungen am Red Bull RB16

Auf den ersten Blick wirkt der Red Bull RB16 nicht sehr innovativ, doch Giorgio Piola und Matthew Somerfield beweisen in ihrer Analyse das Gegenteil!

Das wohl auffälligste Merkmal des RB16 ist seine neu gestaltete Frontpartie mit der Nasenspitze, in die gleich mehrere Öffnungen eingelassen sind. Ganz neu ist dieser Ansatz nicht: Red Bull hat bereits in den vergangenen Jahren mit einem solchen "Schnorchel" gearbeitet.

2020 ist die Nasenspitze breiter und flacher gehalten, außerdem mündet sie nicht mehr direkt in die Frontpartie dahinter, sondern spaltet sich in diverse Öffnungen auf. Red Bull will sich die Luft zunutze machen, um die aerodynamische Effizienz des Fahrzeugs zu optimieren, zum Beispiel mithilfe des sogenannten S-Schachts.