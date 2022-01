Formel-1-Technik 2022: Kehrt Ferrari wieder zur alten Airbox zurück?

Audio-Player laden

Am 17. Februar wird Ferrari sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2022 vorstellen. Und laut Gerüchten aus Maranello könnte das Team beim neuen Boliden, dessen Name offiziell noch nicht bekannt ist, dabei wieder zu einer dreieckigen Airbox zurückkehren, wie man sie bereits in der Saison 2020 verwendet hat.

2021 war die Airbox am SF21 abgerundet, nun könnte man wieder zum Design von 2020 zurückkehren - allerdings ohne die "Hörner", die man damals eingeführt hatte. Das Oval-Design des Vorjahres wollen die Italiener angeblich wieder verwerfen, damit der Luftstrom in Richtung Heckflügel weniger beeinträchtigt wird.

Das bedeutet jedoch, dass die Designer einen neuen Weg finden müssen, die Powerunit zu kühlen. Denn im vergangenen Jahr führten die äußeren Kanäle des Oval-Designs Luft zu den entsprechenden Bereichen. Diese würden logischerweise wegfallen. Die Lösung könnte dabei in den Seitenkästen liegen.

Zum Vergleich: So sah die Airbox am Ferrari SF21 aus 2021 aus Foto: Giorgio Piola

Rückblick: So sahen die Seitenkästen am Ferrari SF70H der Saison 2017 aus Foto: Giorgio Piola

Weitere Co-Autoren: Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.