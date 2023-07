Formel-1-Technik: Auch Mercedes jetzt mit dem neuesten Heckflügel-Trick

Mercedes und Alpha Tauri sind die jüngsten Teams, die einen Trick mit dem Heckflügel anwenden, der in der Formel 1 immer häufiger zum Einsatz kommt.

Die beiden Teams haben die Endplatte des Heckflügels und die Spitze des oberen Flaps auf andere Weise miteinander verbunden, um den Luftstrom in diesem Bereich des Autos zu beeinflussen.

Dies ist das Ergebnis der Bemühungen der Teams, die Auswirkungen der von der FIA vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen, die darauf abzielen, die von den Autos verursachten Turbulenzen zu verringern und so eine bessere Verfolgung der Autos zu ermöglichen.

Die FIA wollte einige der aerodynamischen Tricks, die in den letzten Regelungsperioden aufgetreten waren, verhindern oder zumindest reduzieren.

Der Grund dafür ist, dass die Verwirbelungen, die in diesem Bereich entstehen, besonders stark sind, und dass die Teams sehr viele Ressourcen in die Verbesserung ihrer Leistung gesteckt haben, um den Luftwiderstand zu verringern und den Abtrieb zu erhöhen.

Da die Teams aber wissen, wie viel Leistung man aus diesem Bereich des Heckflügels herausholen kann und welche Auswirkungen dies auf andere Aspekte des Designs haben kann, wollten sie nicht tatenlos zusehen, wie diese Rundenzeit einfach so herumliegt.

Dies führte zu zahlreichen Variationen im Design der Endplatte, des Spitzenbereichs und der Flap-Verbindung, wobei die jüngste Interpretation darin bestand, den Spitzenbereich von der Endplatte zu trennen und stattdessen eine Metallhalterung innerhalb der äußeren Oberflächenkrümmung zu platzieren.

Auch bei AlphaTauri hat sich in diesem Bereich etwas getan Foto: Giorgio Piola

Die Idee tauchte zum ersten Mal beim Grand Prix von Monaco auf, wo sie sowohl am Alpine A523 als auch am Aston Martin AMR23 zu sehen war - wenn auch auf etwas andere Weise als bei den beiden anderen Teams.

Man könnte sogar sagen, dass es bereits zwei unterschiedliche Entwicklungsstränge gibt: Aston Martin hat einen Zweig geschaffen, dem Mercedes gefolgt ist, während Alpine einen anderen geschaffen hat, dem AlphaTauri gefolgt ist.

Bei Aston Martin und Mercedes wird weiterhin ein Metalleinsatz verwendet, der jedoch auf der Schulter der Endplatte sitzt und die untere Hälfte des Spitzenbereichs eher rund gestaltet, während sich die obere Hälfte ausweitet und einen größeren Heckausschnitt ermöglicht.

Zum Vergleich: Die Version, die von Alpine verwendet wird Foto: Giorgio Piola

Im Vergleich dazu sitzt bei dem von Alpine und jetzt auch von AlphaTauri verfolgten Ansatz der Metallträger weiter innen und ermöglicht es, dass der Spitzenbereich zu einer flacheren, horizontalen Verlängerung des oberen Flaps wird. Dadurch wird nicht nur der hintere Ausschnitt vergrößert, sondern auch eine weitere Ableitfläche eingebracht.

Während es vielleicht einfacher ist, sich vorzustellen, wie der Flügel in geschlossener Position funktionieren könnte, muss man auch die Leistung des DRS berücksichtigen und wie dieser neue Designtrend sein Verhalten verändern könnte.

Es wird interessant sein zu sehen, ob andere Teams dieses Designkonzept in der zweiten Saisonhälfte in ihr Arsenal aufnehmen werden und welche der beiden Varianten sich am Ende als die effektivere erweisen wird.

Bei Mercedes hat man auch an der Aufhängung gearbeitet Foto: Giorgio Piola

Abgesehen von der Neugestaltung des Heckflügels hatten Mercedes und Alpha Tauri in Ungarn noch einige weitere Tricks in petto.

Bei Mercedes wurden eine überarbeitete Frontflügel-Diveplane (Windabweiser an der Endplatte) und eine vordere Querlenkerverkleidung eingeführt. Beides kann man als Korrektureingriff betrachten, um die in letzter Zeit neu hinzugekommenen Features am W14 zu optimieren.

Beim Grand Prix von Monaco wurde eine neue Anordnung der Vorderradaufhängung eingeführt, die dem Team seither weitere aerodynamische Vorteile gebracht hat.

Der vordere Arm des oberen Querlenkers wurde im Rahmen dieses Update-Pakets an eine höhere Position am Chassis verlegt, aber auch die Verkleidung wurde modifiziert und mit einem Knick versehen, der den Luftstrom besser stromabwärts leiten soll.

Die Diveplane bei Mercedes ist jetzt kürzer und steiler Foto: Giorgio Piola

Für den Großen Preis von Großbritannien hat Mercedes auch das Design des Frontflügels überarbeitet, mit einer geschwungenen Vorderkante und einem stärker nach außen geneigten Profil.

Um die neuen Strömungsverhältnisse noch weiter zu verbessern, wurde beim Großen Preis von Ungarn eine neue Diveplane eingeführt, die kürzer ist als ihr Vorgänger und einen steileren Winkel aufweist.

Daniel Ricciardo mit dem AlphaTauri im Training von Ungarn Foto: Motorsport Images

Für den Grand Prix von Ungarn hat AlphaTauri den mittleren Teil des Frontflügels und der Nase angehoben und gleichzeitig die Lastverteilung der Flaps über die Spannweite verändert, um die Balance des Autos zu verbessern und aerodynamische Unterstützung stromabwärts zu bieten.

Außerdem wurden Änderungen am mittleren Teil des Unterbodens vorgenommen, was zwar nicht sichtbar ist, aber bei vielen Konkurrenten im Mittelpunkt des Interesses steht.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.