Formel-1-Technik: Was alles neu ist am Haas VF-23 in Austin

Haas hat beim Grand Prix der USA 2023 in Austin ein umfangreiches Upgrade für den VF-23 vorgestellt. Damit will das Team von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen nicht nur die Performance des Autos in der laufenden Saison verbessern. Vielmehr ist das Upgrade auch schon ein Ausblick auf das Designkonzept des nächstjährigen Autos.

Wie erwartet wurden der Seitenkasten, die Motorabdeckung und der Unterboden stark überarbeitet. Haas schlägt damit beim aerodynamischen Konzept den Weg ein, den die meisten anderen Teams bereits gegangen sind.

Da das Team jedoch nicht mit einem weißen Blatt Papier anfangen konnte, scheinen einige der Lösungen beim Update-Paket nicht ganz perfekt zu sein, denn sie mussten um die bestehenden Strukturen des 2023er-Autos herum gebaut werden.

Was es mit der "Blase" am Auto auf sich hat

Das auffälligste Merkmal in dieser Hinsicht ist eine Art Blase im hinteren Teil, die nun aufgrund des viel größeren Unterschnitts in der Seitenkasten-Karosserie vorhanden ist.

Foto: Giorgio Piola Haas VF-23

Diese Blase deckt den unteren Seitenaufprallschutz (Englisch: Side Impact Spar, SIS) ab, der wie bei Ferrari und im Gegensatz zu vielen Konkurrenten höher am Chassis angebracht ist. Anstatt hoch oben angebracht, haben andere Teams den SIS so tief wie laut Reglement möglich im Unterboden angebracht.

Beim Lufteinlass im Seitenkasten orientiert sich Haas an Red Bull

Die Größe und Form des Lufteinlasses wurde ebenfalls geändert, um sowohl den größeren Unterschnitt als auch die zusätzliche Breite des oberen Teils des Seitenkastens zu berücksichtigen. Haas hat dies durch die gleiche Methode wie Red Bull erreicht: Die untere Lippe des Einlasses sitzt viel weiter vorne als die obere Lippe.

Am hinteren Teil des Seitenkastens wurde, wie bereits erwähnt, auf eine Karosserie im Stil einer Abwärtsrampe umgestellt, bei der der Überhang des Vorgängers durch eine Rampe ersetzt wurde, die sich nach unten hin verjüngt und auf den Unterboden trifft.

Auch die Kühlung wurde überarbeitet, wobei der Schulter der Motorabdeckung mehr Bedeutung beigemessen wird. Die Kühlrippen wurden in diesen Bereich verlegt, statt wie bisher in einem wannenartigen Spalt auf der Karosserie des Seitenkastens zu sitzen.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.