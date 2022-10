Formel-1-Technik: Detailfotos beim Japan-Grand-Prix 2022

WSBK Portimao FT2: Toprak Razgatlioglu dominant vorn, Marvin Fritz fliegt ab!

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu schiebt sich im FT2 der Superbike-WM in Portimao an die Spitze - Kawasaki und Ducati in Lauerstellung - Philipp Öttl auf P9